武漢肺炎新增3例境外移入 從印尼、瑞士入境

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別從印尼（案1038、1039）及瑞士（案1040）入境。（本報製）

2021/04/02 14:22

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別從印尼（案1038、1039）及瑞士（案1040）入境，均持有陰性報告入境，在台期間也均無症狀，其中，1例為檢疫期滿前採檢確診，2例為自主健康管理期間確診。

指揮中心表示，案1038為印尼籍50多歲男性漁工，今年3月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月31日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，無匡列接觸者。

案1039為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月11日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月24日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月26日檢疫期滿後，搭乘專車至防疫旅館進行自主健康管理；因工作需要，3月31日由公司安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值37，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。在台期間並無症狀，已掌握接觸者11人，其中9人列居家隔離、2人列自主健康管理。

案1040為瑞士籍30多歲男性，今年3月13日自瑞士經新加坡轉機來台工作，3月14日入境台灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，3月29日檢疫期滿後，由公司安排至另一旅館自主健康管理，因工作需要，3月31日至醫院自費採檢，結果確診 （Ct值32，次日Ct值37，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。在台期間並無症狀，已掌握接觸者34人，其中16人列居家隔離、18人列自主健康管理。

指揮中心統計，國內累計1039例武漢肺炎，分別為923例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。其中，10人死亡、987人解除隔離、42人住院隔離中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法