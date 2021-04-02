台鐵出軌》太魯閣號出軌原因 運安會將派4組人調查現場

台鐵408次太魯閣號今日於花蓮縣清水隧道發生出軌事故。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵408次太魯閣號今日於花蓮縣清水隧道發生出軌事故，雖然初步看來是因工程車滑落撞擊太魯閣號，但對於事故原因，還是交由國家運輸安全調查委員及台鐵運安處進行調查、釐清事故原因。

運安會表示，目前第一批人員已搭機出發到現場，因為鐵公路嚴重堵塞，第2、3、4批人都在待命，準備搭機前往，現正進行行前任務會議，赴現場後就會進行資料蒐集。

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