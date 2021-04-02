六都民眾最愛森林浴地點出爐 用電子支付享10％回饋

連假期間，林務局歡迎民眾到森林一起享受森林浴。（林務局提供）

2021/04/02 12:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕今天是清明兒童連假第一天，不妨帶著全家人到森林遊樂園區感受芬多精的洗禮，農委會林務局轄下共12處的森林遊樂區，即日起到4月30日若使用LINE Pay和Pi拍錢包於園區購票，可享10%點數回饋，另12歲下的小朋友則可以免費入園，請民眾把握假日，一起享受森林浴。

依林務局2020年國家森林遊樂區電子通路售票統計資料，六都民眾最愛造訪的園區各有不同，台北市、新北市、桃園市最愛去的森林遊樂園區第1名是太平山、第2名是阿里山、第3名大雪山；台中市和台南市的第1、2名，同樣都是阿里山、大雪山，第3名台中為太平山，台南則是八仙山；高雄市第一名為阿里山，第2名為雙流，第3名是大雪山。

林務局指出，4月2日到4月5日的連假期間，在太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區、以及烏來台車和太平山蹦蹦車皆提供12歲以下兒童免費入園與乘車優惠；LINE Pay和Pi拍錢包110年4月1日到6月30日也針對園區購票推出10%點數回饋優惠，LINE Pay每筆交易將提供LINE Points10%點數回饋，每帳號最高回饋100點；Pi拍錢包提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。

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