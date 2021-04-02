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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》公總：已封閉台9線仁水隧道北上車道 做為傷患檢傷空間

    應台鐵太魯閣大清水隧道口發生出軌事故，傷亡情形嚴重。（記者王峻祺攝）

    應台鐵太魯閣大清水隧道口發生出軌事故，傷亡情形嚴重。（記者王峻祺攝）

    2021/04/02 12:31

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應台鐵太魯閣大清水隧道口發生出軌事故，交通部公路總局表示，已配合花蓮縣應變中心封閉台9線仁水隧道北上車道，作為大量傷患者檢傷空間。

    公總表示，請行駛蘇花改該路段北上駕駛人改走台9丁線（舊蘇花公路），另也請南下用路人行經仁水隧道時減速慢行，注意傷患及醫護人員的安全。

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