被指法學博士頭銜有假 江雅綺：人格謀殺

2021/04/02 12:04

〔記者林曉雲/台北報導〕國立台北科技大學智財所副教授江雅綺,被媒體報導質疑法學博士頭銜有假,江雅綺今天發出嚴正聲明駁斥報導不實,直指該質疑是「人格謀殺」,為維護個人名譽,將不排除提告。

江雅綺表示,她畢業自英國杜倫大學社會科學與健康學院,但自大學、碩士、博士候選人以來一路受法學訓練、從事法學研究,最後沒有從法學院畢業,是因為她在英國博士論文寫作的最後一年,跟隨指導教授由英國里茲法學院、轉學至英國杜倫大學社會科學與健康學院註冊。

江雅綺:一路受法學訓練 最後一年跟隨指導教授轉學

江雅綺也說明英國教育制度,指導教授曾告知她,英國博士學位即是博士學位,並非專指特定學術領域(”Technically speaking a UK PhD is a PhD, a Dr of Philosophy and so is not in any subject”),英國學制精神,所謂「取得博士」乃是著重於博士學位的「研究學術歷程」,而並非著重標榜特定的學術領域。

江雅綺強調,她論文研究自始至終都與法學有關,最後博士論文口試委員更是英國大學法學院的教授,因此基於指導教授告知英國學制精神,且依其學經歷程與研究主題、所受訓練及寫作方向,始終如一均為法學領域,她認知自己是「法學研究的PhD」。

她也直言,一個缺少社會學背景與訓練的人,倘如只因為博士修習期間的最後階段、在社會科學學院註冊,就大肆宣稱自己為社會學博士,恐怕才有學術誠信問題。而近日她所以將「法學博士」改為「社會科學與健康學院」博士,實乃為配合台灣學制著重形式的要求。

北科大校方︰江雅綺具博士學位資格符合規定

聲明也附上指導教授信件與聲明,江雅綺表示,她一直很感謝指導教授,當年從里茲帶她轉到杜倫大學,在教授信件與聲明中,除再次解釋當年的狀況,也不吝稱讚她是優異的學生,學習既專注又勤奮,肯定她研究花費許多心力亦具原創性,並以她為榮;遠在英國的指導教授,一定無從想像,當年對一個台灣學生的照顧與指導,會演變成今日被台灣少數媒體人格謀殺的結果,為捍衛自身名譽,並不負指導教授的照顧恩義,對不實報導或傳播者,將不排除提告。

北科大校方則回應,江雅綺具博士學位,資格符合規定,嫻熟領域為新興科技及文化創意產業,沒有不適任的問題。

