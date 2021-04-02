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    被指法學博士頭銜有假 江雅綺：人格謀殺

    北科大副教授江雅綺被質疑法學博士頭銜有假，今天發出嚴正聲明駁斥，直指是人格謀殺。（取自北科大官網）

    北科大副教授江雅綺被質疑法學博士頭銜有假，今天發出嚴正聲明駁斥，直指是人格謀殺。（取自北科大官網）

    2021/04/02 12:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學智財所副教授江雅綺，被媒體報導質疑法學博士頭銜有假，江雅綺今天發出嚴正聲明駁斥報導不實，直指該質疑是「人格謀殺」，為維護個人名譽，將不排除提告。

    江雅綺表示，她畢業自英國杜倫大學社會科學與健康學院，但自大學、碩士、博士候選人以來一路受法學訓練、從事法學研究，最後沒有從法學院畢業，是因為她在英國博士論文寫作的最後一年，跟隨指導教授由英國里茲法學院、轉學至英國杜倫大學社會科學與健康學院註冊。

    江雅綺：一路受法學訓練 最後一年跟隨指導教授轉學

    江雅綺也說明英國教育制度，指導教授曾告知她，英國博士學位即是博士學位，並非專指特定學術領域（”Technically speaking a UK PhD is a PhD, a Dr of Philosophy and so is not in any subject”），英國學制精神，所謂「取得博士」乃是著重於博士學位的「研究學術歷程」，而並非著重標榜特定的學術領域。

    江雅綺強調，她論文研究自始至終都與法學有關，最後博士論文口試委員更是英國大學法學院的教授，因此基於指導教授告知英國學制精神，且依其學經歷程與研究主題、所受訓練及寫作方向，始終如一均為法學領域，她認知自己是「法學研究的PhD」。

    她也直言，一個缺少社會學背景與訓練的人，倘如只因為博士修習期間的最後階段、在社會科學學院註冊，就大肆宣稱自己為社會學博士，恐怕才有學術誠信問題。而近日她所以將「法學博士」改為「社會科學與健康學院」博士，實乃為配合台灣學制著重形式的要求。

    北科大校方︰江雅綺具博士學位資格符合規定

    聲明也附上指導教授信件與聲明，江雅綺表示，她一直很感謝指導教授，當年從里茲帶她轉到杜倫大學，在教授信件與聲明中，除再次解釋當年的狀況，也不吝稱讚她是優異的學生，學習既專注又勤奮，肯定她研究花費許多心力亦具原創性，並以她為榮；遠在英國的指導教授，一定無從想像，當年對一個台灣學生的照顧與指導，會演變成今日被台灣少數媒體人格謀殺的結果，為捍衛自身名譽，並不負指導教授的照顧恩義，對不實報導或傳播者，將不排除提告。

    北科大校方則回應，江雅綺具博士學位，資格符合規定，嫻熟領域為新興科技及文化創意產業，沒有不適任的問題。

    江雅綺的博士指導教授以聲明支持學生。（江雅綺提供）

    江雅綺的博士指導教授以聲明支持學生。（江雅綺提供）

    江雅綺的博士指導教授在電子郵件中，為學生作出清楚的說明。（江雅綺提供）

    江雅綺的博士指導教授在電子郵件中，為學生作出清楚的說明。（江雅綺提供）

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