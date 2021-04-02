藍營最後3天補繳黨費暴增2萬人 黨魁選舉角力激烈

國民黨繳納黨費期限最後3天瞬間暴增約2萬人，顯見參選各方陣營動員7月投票部隊的角力相當激烈。（資料照）

2021/04/02 12:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨規定欠繳107年度至109年度，每年200元黨費的黨員，必須在3月31日前完成補繳，才能取得黨主席、黨代表選舉投票權，據了解，目前該黨黨員總數為89萬2千餘人，截至3月31日止，完成補繳黨費且繳納今年度300元黨費，已取得投票權的黨員人數為35萬餘人，相較文傳會日前公布截至3月28日止的數字33萬2千餘人，最後3天瞬間暴增約2萬人，顯見參選各方陣營動員7月投票部隊的角力相當激烈。

雖然競選連任的黨主席江啟臣平常鮮少公開行程，甚至比潛在對手朱立倫還要低調，但目前在檯面下積累投票部隊，動作最大的就是江啟臣陣營，據某陣營人士透露，目前動員催促黨員補繳黨費的情況，以支持江啟臣的人數最多。

據指出，江陣營除了有江啟臣的岳父劉盛良在退休軍公教系統幫忙，前總統府資政廖了以等台中紅派在中部地區組織動員，某位地盤在北部的黨務高層人士也很努力到地方張羅催繳黨費事宜，目的就是為了幫助江啟臣開拓票源，累積7月投票部隊。

國民黨主席選舉規劃5月上、中旬辦理公告，雖然公告日前一天是黨員繳納今年度黨費取得投票資格的最後期限，屆時合格選舉人數才會底定，但黨內人士估算，在已確定具黨權的35萬基礎上，再加1萬3千多名海外黨員以及未來選舉公告前繳交今年度黨費的人數，這次選舉人數大約落會在36萬、37萬之間。

黨內人士分析，預期今年選舉與去年黨魁補選規模差不多，去年補選選舉人數為34萬餘，今年可能多出1、2萬人，基本上是同一批人，高度重疊，再加上去年應江啟臣號召入黨的黨員，整體態勢對江較為有利，而且江啟臣去年已經打過一次仗，這次投票率如果沒有太高，保持在大約4成、5成，而且依照江陣營內部調查顯示，去年投票給江啟臣的黨員，今年多數仍會繼續支持江，因此盤勢要比其他競爭者大。

據了解，江啟臣就任後增加約8千多名黨員，其中1千多人是江陣營的台中支持者，響應江啟臣青年入黨號召的年輕人有近4千人。

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