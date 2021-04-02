台海軍情》反制共軍奪島威脅 強化東沙機場跑道明年2月完工

空軍現正進行東沙機場跑道整建工程，在經過近一年的延宕之後，目前已重新啟動，預定明年2月底完工。圖為軍方C-130運輸機飛抵東沙機場。（資料照）

2021/04/02 10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕共機持續襲擾台灣西南空域，近期更以無人機飛繞東沙島進行偵蒐任務，東沙情勢已有升溫跡象，軍方官員今天表示，為強化台灣本島對東沙島的快速運輸丶戰力支援，延宕近一年的東沙機場跑道整建工程已重新啟動，目前預定在明年（2022年）2月底完工。

除了東沙機場跑道整建工程之外，軍方也對強化東沙防衛戰力進行部署，先前以海軍陸戰隊到東沙島進行移地訓練為名義，派出為數不詳的陸戰隊員及相關防衛武器裝備進駐東沙，武器裝備傳出就包括DMS雙聯裝刺針防空飛彈在內，對長期遭到共機威脅的東沙島，增添及提升嚇阻能力。

朝野立委先前在審查年度國防預算時做成決議指出，空軍於東沙島刻正實施機場設施與營舍設施的整建工程，考量東沙島地理丶天候丶物資缺乏及船運等因素，尤其共軍在我防空識別區頻密實施海空演訓，其緊張情勢必將影響島上相關工程施作致進度落後，要求空軍應有積極應處的作為。

根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，東沙機場跑道整建工程是在2020年2月決標，原訂2020年4月6日開工，但因兩岸及國際情勢緊張丶天候環境等因素，至今年3月初都還未申報開工，國防部及空軍對於開工申報已有列入管制，目前預計在2022年2月底完工。

國防部另表示，為了避免船運影響東沙機場跑道整建工程進度，空軍已與承包商與固定航運公司完成簽約，保障物資載運優先權，並先行完成開工整備，另要求承包商與監造派遣專任人員長期駐點，嚴格管制工程進度。

東沙海巡官兵戰備演練，接獲指令後揹起81迫砲到陣地進行防衛部署。（資料照）

海軍陸戰隊員進行DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。（圖：軍聞社提供）

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