北市增8千樹葬位 柯文哲談後事：可考慮環保葬

台北市政府新闢的樹葬區「落羽之丘」昨啟用，殯葬處人員引領柯文哲視察樹葬流程，從挖開樹穴、放入骨灰、撒上花瓣並覆土，鋪上一層磚片，整座園區猶如綠蔭公園。（記者鄭名翔攝）

2021/04/01 23:11

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府推廣環保殯葬，新闢的樹葬區「落羽之丘」及陽明山花葬區今正式啟用，各提供8000個樹葬穴位及7360個花葬穴位及一處寵物灑葬區，即起開放免費申請；台北市長柯文哲表示，去年北市採環保葬已達5316人，且持續成長，有助降低環境與經濟壓力，使寸土寸金的首都土地更能有效利用，自己未來也不排斥以此安排身後事。

北市府自2003年推廣多元環保葬，截至今年2月，1134人選擇海葬、樹灑葬有2萬722人、花葬則有1萬115人，且呈逐年成長，去年已有5316人採環保葬、佔總過世人口的27%，柯文哲見此數據也深感驚訝。

柯文哲致詞時指，台北市民環保意識高，加上國際化城市較能接受創新觀念，才使環保殯葬政策得以持續，並有越來越多民眾接受；而此次富德樹葬園區設置8000個穴位、周邊以落羽松環繞、樹貌隨四季變化，而陽明山臻善園新設7360個花葬穴位及寵物灑葬區，讓毛小孩也能妥善安葬。

殯葬處人員引領柯文哲視察樹葬流程，從挖開樹穴、放入骨灰、撒上花瓣並覆土，鋪上一層磚片，整座園區猶如綠蔭公園；殯葬處副處長王文秀說，骨灰放入土壤後約1年分解，再讓土地休養生息，便可循環使用，市府每年投入約350萬進行樹花維護，並定期舉辦音樂追思，現已開放民眾免費申請。

柯文哲會後受訪時指出，土地價格貴、傳統土葬也已禁止，靈骨塔又屬鄰避設施，興建必引發周邊抗議，但生老病死為人生必經過程，希望以減輕環境與經濟壓力的方式面對死亡，持續加強推廣環保葬；而被追問是否選擇環保葬安排身後事，柯則猶豫說「要想想看，是不排斥啦。」

台北市政府推廣環保殯葬，新闢的樹葬區「落羽之丘」（圖）及陽明山花葬區正式啟用，各提供8000個樹葬穴位及7360個花葬穴位及一處寵物灑葬區，即起開放免費申請。（記者鄭名翔攝）

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