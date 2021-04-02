AIT今夏可望出現首位女處長 傳亞太副助卿孫曉雅出任

新任AIT處長傳出將由美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，可望成為首位女性AIT處長。孫曉雅2019年訪台主持台美首屆「太平洋對話」，也與蔡總統會面。（取自總統府網站）

2021/04/02 10:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）現任處長酈英傑今夏將離任。據了解，該職將由國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，她將是首位女性AIT處長。孫曉雅是國務院資深官員，曾派駐台灣。2019年台灣接連失去兩個友邦後，孫曉雅親自來台主持台美首屆「太平洋對話」，並罕見強調她是「代表總統與國務卿來」，彰顯美國的堅定承諾。

酈英傑處長任期將滿3年，在他任內，台美關係進展頗多，除美方行政與立法部門持續發表友台言論外，諸如台灣美國事務委員會正名；時任衛生部長阿札爾和國務院經濟次卿柯拉克等高層訪台；美台建立印太民主治理諮商機制、經濟繁榮夥伴對話機制；台美國安顧問會晤；軍售常態化；國務院解除對台交流限制等，美台之間擱置多年的豬肉進口禁令也鬆綁，每項進展都讓雙方關係更進一步。

據了解，新任處長將由美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅接任。孫曉雅對台灣相當熟悉，她精通中文與土耳其文，1991年進入國務院後，1994年來台擔任領務人員，後陸續派赴愛爾蘭、土耳其安卡拉與伊斯坦堡，也曾擔任駐牙買加毒品事務組長及美國駐北京大使館經濟參事。她在亞太局曾任緬甸暨寮國科官員、行動中心資深觀察官及能源局中東暨亞洲辦公室主任。

孫曉雅近期與台灣最為人熟知的互動，則是2019年10月以美國資深APEC官員身份訪問台灣。她當時來台和外交部長吳釗燮共同主持台美首屆「太平洋對話」，致詞時罕見強調，「我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」，並重申對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也肯定台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作、促進印太區域自由開放且繁榮。

AIT處長自2009年前處長司徒文迄今，均是派遣公使銜參事職等官員駐台，孫曉雅自2020年3月職等升為公使銜參事。值得注意的是，孫曉雅職涯中也曾多次與白宮甫宣布的準亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共事，康達在北京擔任政務公使銜參事時，孫曉雅是一等秘書；康達任越南大使時，則和時任能源局副助卿的孫曉雅共同舉辦首屆美國與越南能源安全對話。

AIT對此人事傳聞沒有評論。外交部則表示，對美方的人事任命案，我方沒有進一步評論。無論是誰，我方均樂願一起合作，深化台美友好關係。

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