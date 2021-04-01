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    最美？台鐵區間車超級比一比 EMU900創下這些「最」

    被譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車今天首航。（記者簡榮豐攝）

    被譽為台鐵「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車今天首航。（記者簡榮豐攝）

    2021/04/01 20:49

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新通勤電聯車EMU900型今天首航，是否「最美」見仁見智，不過，與台鐵現有區間車相比，EMU900型創下多項最高、最多紀錄，包含採購金額及平均每輛車價格最高、一列編組最長、座位最多、站位最多。EMU900型也首創設置孕婦優先座位16個、自行車人車同行位置12個。

    台鐵營運中區間車包含EMU500型、EMU600型、EMU700型、EMU800型4款，分別於民國82年9月14日、88年11月16日、94年5月30日、100年1月12日購入，經打造、測試後投入營運至今。未來EMU900型加入營運後，台鐵局說，北部地區會以EMU900型為主、中南部地區是EMU700型、800型，東部地區是EMU500、600型，不過仍會有跨區的列車，因此，各區域都有機會看到EMU900型新車。

    台鐵區間車採購金額及數量方面，EMU500型耗資86.16億採購344輛、EMU600型15.99億採購56輛、EMU700型53.63億元採購160輛、EMU800型154.39億元採購344輛、EMU900型253.43億元採購520輛。平均每輛車單價分別為，從EMU500型起分別為0.25億元、0.29億、0.34億、0.45億、0.49億。

    車輛座位數方面，EMU900型因為一列編組是10輛車，總座位數436座，較一列編組為8輛的EMU700型（408座位）、EMU800型（336座），及一列編組為4輛的EMU500型（240座）、EMU600型（240座）多，站位方面同樣是EMU900型1323位最多，其次依序為EMU700型972位、EMU800型910位、EMU500型及EMU600型均是480位。當中優先席（博愛座位）數量，EMU500型至900型分別為52位、52位、86位、88位、64位，輪椅位數分別有2席、2席、4席、4席、8席。EMU900型則有新增孕婦優先座位16個及12席可直立擺放自行車的車架。

    不過在廁所數量方面，EMU900型10節車廂僅3間，EMU700型及EMU800型8節車廂各有4間，EMU500型及EMU600型4節車廂則有2間廁所讓乘客使用。

    台鐵EMU900型電聯車車廂內部。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU900型電聯車車廂內部。（記者簡榮豐攝）

    EMU900型首創設置孕婦優先座位。（記者簡榮豐攝）

    EMU900型首創設置孕婦優先座位。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU900型電聯車無障礙廁所。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU900型電聯車無障礙廁所。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU900型電聯車上有自行車架。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU900型電聯車上有自行車架。（記者簡榮豐攝）

    台鐵EMU600型內裝。（台鐵局提供）

    台鐵EMU600型內裝。（台鐵局提供）

    EMU500型內裝。（台鐵局提供）

    EMU500型內裝。（台鐵局提供）

    EMU700型內裝。（台鐵局提供）

    EMU700型內裝。（台鐵局提供）

    EMU800型內裝。（台鐵局提供）

    EMU800型內裝。（台鐵局提供）

    EMU800型外觀。（台鐵局提供）

    EMU800型外觀。（台鐵局提供）

    EMU700型外觀。（台鐵局提供）

    EMU700型外觀。（台鐵局提供）

    EMU600型外觀。（台鐵局提供）

    EMU600型外觀。（台鐵局提供）

    EMU500型外觀。（台鐵局提供）

    EMU500型外觀。（台鐵局提供）

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