校長難產！柯市府連2天譴責戴遐齡 北市大反嗆：意圖護航特定人選

台北市立大學校長戴遐齡8年任期，將於今年7月31日屆滿，但校方迄未啟動新校長遴選，台北市教育局連2天發布新聞稿譴責戴遐齡「漠視法制、阻礙學校發展」。北市大透過官網發布新聞稿回擊，質疑教育局此舉意在護航特定人選。（資料照）

2021/04/01 20:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市立大學校長戴遐齡8年任期，將於今年7月31日屆滿，校方迄今未組成校長遴選委員會啟動新校長遴選，台北市教育局今日再度發布新聞稿譴責戴遐齡，「漠視法制、阻礙學校發展」。戴遐齡仍未出面說明，北市大透過其官網發布新聞稿回擊，教育局有愧身為上級機關，還稱學校未依法行政，不願配合市政阻礙學校的發展，毫不掩飾其護航特定人選的意圖。

北市大指出，台北市政府教育局身為本校業務主管機關，於2016年公告修訂「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」時並未函知本校，本校啟動修訂校長遴選辦法時，赫見該辦法已修改且已公告實施多年，此作為有愧身為上級機關，且訂定之辦法與「大學法」及教育部頒定之「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」不相符。

北市大進一步指出，其中校友代表3人及社會公正人士3人之推薦方式，學校需提報3倍之人選由市府圈選，換言之，市府在整個校長遴選委員會15票中，將可掌握9票，市府有意官派校長之臆測在校內不脛而走。

北市大表示，校務會議時間均明載於行事曆，校方正大光明召開會議，教育局新聞稿所指悄悄開會為「無的放矢」。戴遐齡已多次公開表示不會參選續任校長，並於今年1月行政會議要求行政團隊準備交接工作。

北市大表示，校校務會議於3月23日會議中決議，於教育局完成修法前，推選代理校長綜理校務，校內有意參選之教授已立刻展開連署，至報名截止時間，人事室並未收到戴遐齡校長參選之連署書。

北市大強調，校務會議為本校師生代表組成之最高層級會議，校務重大事項均由該會議議決，歷經108、109學年度兩屆校務會議代表3次會議，均不接受市府現行的校長遴選辦法，並多次函報教育局請其修法，卻不願依大學法及國立大學校長遴選辦法修正取消三倍人選一節，只因現行之辦法有利市府內部安排校長人選，本校校務會議代表自然不能接受。

北市大不滿表示，教育局有足夠時間完成法規修訂，應作為而不作為，卻指稱學校未依法行政，不願配合市政阻礙學校之發展，毫不掩飾其積極護航特定人選之意圖。

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