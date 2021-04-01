獨家》對環團釋善意 蘇貞昌首度指示評估三接外推方案

民間團體發起的珍愛藻礁公投，衝擊蔡政府興建第三天然氣接收站（三接）供應天然氣時程，行政院長蘇貞昌今首度指示評估環團提出的三接外推方案，對環團釋出善意。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2021/04/01 18:24

〔記者李欣芳／台北報導〕民間團體發起的珍愛藻礁公投，衝擊蔡政府興建第三天然氣接收站（三接）供應天然氣時程，行政院幕僚今天傍晚指出，行政院長蘇貞昌今天召集政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人，了解目前與各公民團體溝通過程，為了尋求藻礁與供電的雙贏，政院認為應慎重評估部分環團所提出的三接外推方案，蘇貞昌特別交代經濟部就外推方案進行實際評估。

前環保署副署長、律師詹順貴近來提出可行辦法，建議將三接興建現址觀塘工業港再往外海推移，減少浚挖，以避開對水下礁體的影響。這項提議有部分環團人士及學者認可，不過，藻礁公投推動聯盟對於往外海推移仍持保留態度；政院幕僚表示，蘇揆今天首度指示經濟部三接興建現址觀塘工業港再往外海推移的方案進行評估，這也是向環團釋出善意。

政院幕僚指出，蘇貞昌是在今天院會結束後召集沈榮津、王美花、陳吉仲等人會商，基於能源轉型的必要性，目前各縣市已有對於燃煤量的限制，2025年又將面臨核電廠的除役，若三接無法如期於2025年接軌，將會影響到供電的穩定。為了尋求藻礁與供電的雙贏，政院認為應慎重評估部分環團所提出的外推方案。

據悉，由於台北港方案要另外填海造陸，加上環評和工期，至少要十年以上，而四、五十公里的接氣管線又遭到新北市府的反對，此替代方案已不可能。有鑒於目前藻礁團體中，已有部分成員釋出外推方案的討論，為了尋求與公民團體的最大共識，蘇貞昌特別交代經濟部就外推方案進行實際評估，就工程期程、所需經費，過渡期的電力調配，以及是否能夠滿足公民團體的訴求來做考量。

蘇貞昌並在今天下午結束行程後，再次聽取經濟部和台電的報告，就執行面來評估外推方案的可能性。

蘇貞昌會中指示，政府應該在兼顧電力供應穩定的最大容忍下，提出盡可能解除環團疑慮的方案，也請經濟部和台電儘速就工期、預算、環差、供電影響等做更細緻的推估，希望能夠幫社會找到能夠保護藻礁、又能達到能源轉型目標的雙贏方案。

行政院長蘇貞昌首度指示經濟部評估三接往外推，對環團釋善意。（資料照）

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