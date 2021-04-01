女學生搭Uber繞路暴增近千元跳車逃生 藍委促交通部納管

女學生家長（左）控訴，女兒搭Uber從大直美麗華要到復興南-信義路口，司機卻繞至五股，且過程司機都不回應，女兒只好趁紅燈跳車求救。（國民黨團提供）

2021/04/01 16:58

〔記者陳昀／台北報導〕日前有女學生搭乘Uber卻遭遇司機繞路、詢問不回應，導致乘客必須跳車逃生的恐怖驚魂，司機所屬Q Taxi今出面道歉，但提及司機佩戴助聽器，可能有誤會，已先要求Uber停權再進一步處置。國民黨立委鄭正鈐痛斥，Uber至今不道歉、不退費，好像置身事外，要求交通部研議納管Uber，確保消費者權益。

鄭正鈐接獲女學生家長陳情，今在立法院召開記者會，家長表示，女兒上週從大直美麗華搭Uber要到復興南-信義路口，司機卻繞至五股，車資從311元暴增到1262元不說，僅20分鐘路程變成1小時，過程中女兒或丈夫透過手機詢問司機要開到哪，司機都不回應，女兒只好趁紅燈跳車求救。

女學生家長表示，事發當下就聯絡Uber，Uber卻直到24小時後才聯絡了解事情經過、48小時後才告知會對該司機停權，小孩在這過程中是被綁架的，但主管機關好像也無法約束Uber，真是讓人很害怕，選擇Uber是因為安全、可以看到行進路線，Uber也告訴消費者，司機經過篩選、必須有良民證，該司機卻有前科，Uber根本沒堅守對消費者應盡的責任，相關單位還在互踢皮球。

司機所屬Q Taxi經理華冠富道歉並表示，將要求Uber平台客服加強溝通、立即回應乘客需求，也會做好所屬駕駛教育訓練，轎車APP上也有報警功能，將加強宣導讓乘客知道。

Q Taxi委任律師表示，該司機今年3月23日才加入車隊，可能對導航系統不熟稔，未來一定會對司機加強訓練；另外，該名司機有佩戴助聽器習慣，有可能在溝通上產生誤會，但全案警方已介入調查，依照程序要求Uber先停權，等調查有更明確結果會再進一步處置。

律師表示，這位司機有按規定提交良民證，目前得知司機有前科狀況，可能是過去犯行並非嚴重而被註銷，經過這次事件，車隊會檢討反省，良民證是否有約束司機的作用，也會加強司機的品行教育。

鄭正鈐質疑，Uber為何可以完全置身事外，交通部應思考納管Uber，讓消費者權益得到保障，不希望再有人民碰到這種事情時，要用跳車自保，請交通部儘速研議。

交通部路政司簡任技正胡迪琦回應，法規架構下，交通部管轄的是車隊，派遣部分則由車隊跟系統商合作；由於車隊必須負責運輸服務，在此案件裡，車隊還是要負最大責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法