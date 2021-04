2021/04/01 20:54

〔即時新聞/綜合報導〕曾多次為台灣發聲的英國大報《每日電訊報》(The Telegraph)駐台記者Nicola Smith,今天在社群網站分享她在台北搭乘計程車的特別經歷,讓印度記者Pawan Durani直呼「超讚」。

Nicola Smith今天在推特發文,分享一張計程車車內照片,運將在駕駛座旁的扶手箱放置了一盆黃金葛小植栽,為車內增添一絲綠意,而盆栽花盆是重複利用的咖啡杯,低調而樸實地實踐「資源再利用」的環保觀念。對此,Nicola Smith表示讚賞,「我滿喜歡的」。

有網友留言回覆,「人民素養就反映在細微差別上」。印媒記者Pawan Durani也轉推這則貼文,直呼「超讚」。

Today’s #Taipei taxi driver is growing a plant between the two front seats and I kind of love it pic.twitter.com/G1aSp37107