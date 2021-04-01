揪內鬼》調查局搞丟6.5公斤安毒 匿報1年竟是因「擔心究責」

調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良夫婦，被依財產來源不明罪，雙雙遭到收押。（記者林嘉東翻攝）

2021/04/01 16:42

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局航業調查處基隆調查站2018年3月間攔到一包重達6.529公斤的安非他命包裹，因無人認領，承辦的調查官詹孟霖同年11月欲報請桃園地檢署結案，驚覺毒品證物竟憑空消失，沒想到航基站拖了一年才向上陳報，監視器等證據早已被覆蓋，查不出是哪個環節出了問題。調查局調查後，發現航基站因「擔心遭到究責」，突發奇想選擇匿報，錯失辦案時機。

2019年3月9日航基站接獲關務署台北關移送6.529公斤毒品郵包案件，經抽樣送調查局鑑識科學處初驗，結果含有二級毒品安非他命成分。航基站由詹孟霖承辦，並於同年月11日報請桃檢指揮偵辦。

該毒品郵包因無人領取，詹員原擬於2019年11月間以無主物函送桃檢結案，卻遍尋不著扣案毒品，趕緊向時任組長徐宿良及時任副主任林聖智口頭報告，強調是委託機動組調查官鄭翊攜帶毒品至鑑識科學處進行結案前，在秤重及重驗的過程中遺失。

詹孟霖、鄭翊、徐宿良及林聖智等人擔心究責，均未向上陳報，拖了長達一年，直到2020年11月間，調查局航業調查處內勤承辦人稽催本案時，才查悉上情，但相關監視器畫面均遭覆蓋，無從得知哪個環節出了問題，也不知是意外遺失或是遭內鬼偷竊。

調查局查知上情後，即責成北機站成立專案小組展開調查，並報請桃檢指揮偵辦，2020年11月18日搜索航基站、詹、鄭、徐及林等員住居所等處、並啟動約談查證。

北機站調閱金流，發現徐宿良原本欠卡債，薪水遭到強制執行，突然搖身一變成為小康，購買名錶與名牌包，資金往來有問題，3月29日接受桃檢指揮，再度搜索徐員住所，並約談徐宿良夫妻檔及2名家屬。

桃檢認為徐宿良夫婦涉犯貪污治罪條例第6條之1「財產來源不明罪」，嫌疑重大，且有串證之虞，向桃院聲押禁見獲准。

調查局第一波懲處已於2020年11月16日做成，航基站主任張益豐、駐區督察莊國喬、徐宿良及林聖智調離主管職務，同年11月18日將詹、鄭及徐三員調離航基站，待全案調查完畢後，調查局再研擬最終懲處結果。

徐宿良3月30日遭到羈押，調查局已依「公務員懲戒法」第4條第1款規定止其職務，並將依相關規定檢討其行政責任。

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