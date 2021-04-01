帛琉團旅客返台5天未採檢 最高可罰15萬並轉集中檢疫

莊人祥說明，從帛琉返台旅客會請旅行社提醒回台第5天到醫院採檢。（指揮中心提供）

2021/04/01 16:25

〔記者林惠琴／台北報導〕台帛旅遊泡泡首發團今日出發，之後旅客返台後，必須加強自主健康管理第5天接受核酸檢測，確認武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陰性再轉成一般自主健康管理至14天，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若未按規定採檢，最高可開罰15萬元，並轉往集中檢疫所檢疫，期間費用自付，因此提醒民眾盡量配合。

針對從帛琉返台旅客採檢，莊人祥說明，目前會請旅行社提醒旅客，回台第5天到醫院採檢，檢驗結果出爐時，醫院會告知指揮中心，因此屆時可清楚掌握所有旅客是否採檢。

莊人祥指出，萬一發現有人未依照規定接受採檢，將可依照違反「傳染病防治法」處1萬元至15萬元罰鍰，並且轉往集中檢疫所14天，且期間費用要自付，強調目的是希望民眾確實配合，以確保國人健康，而非在於開罰。至於未配合者是否被列為黑名單，與指揮中心無關，若旅行社要列，沒有意見。

針對今日參與帛琉泡泡旅客出現吃吃喝喝拿下口罩的情況，外界質疑流程是否需要改進，莊人祥則回應，均有請民眾注意盡量與同行者或同團者接觸就好，且除了用餐外，要注意隨時戴上口罩，而有關報到時間太早是否縮短，交通部與旅行社會再討論。

另外，傳出有機會出現與關島的旅遊泡泡，莊人祥指出，清明節之後，關島才會跟我國觀光局洽談，現在八字沒有一撇，可能大家悶壞了，因此有較多期待，未來是否合作，由於關島不像帛琉零確診，需要再觀察當地疫情控制狀況，或是打疫苗的涵蓋情形，再進一步評估。

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