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    首頁　>　臺北市

    被唱衰2024連13％都沒有 趙少康：沈富雄講話聽聽就好

    中廣董事長趙少康（前）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇，邀請前環保署長魏國彥、資深媒體人陳文茜、前台北市長郝龍斌（後）、台北市立大學副教授林于凱等人與會座談。（記者廖振輝攝）

    中廣董事長趙少康（前）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇，邀請前環保署長魏國彥、資深媒體人陳文茜、前台北市長郝龍斌（後）、台北市立大學副教授林于凱等人與會座談。（記者廖振輝攝）

    2021/04/01 16:19

    〔記者陳昀／台北報導〕中廣董事長趙少康下午舉行「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」論壇，邀請國民黨前副主席郝龍斌、媒體人陳文茜等人與會。是不是力挺趙角逐2024總統？郝未正面回應，陳文茜笑說，不會幫忙，要是搭擋會讓趙少康顯老，趙則說，「陳趙配」也可以，對於被沈富雄唱衰2024連13%都沒有，趙也說：「沈富雄講話聽聽就好。」

    被媒體問及會幫忙趙少康選總統嗎？陳文茜連忙回了3次「不會」，並說自己一直在唱衰他，記者追問可能「趙陳配」搭黨參選嗎？陳又笑說，不會，趙少康一定是跟沈富雄搭擋，跟她搭會顯得他太老；趙少康則搶過麥克風說，要不要「趙陳配」由他決定，不是陳，陳的意見聽聽就好，現在還沒想到，但陳文茜是很好的候選人，不然「陳趙配」也可以。

    被問及檯面上黨魁競爭者誰最適合選總統？陳文茜仍表示，了解一個人適不適合選總統不是看表面或電視形象，看過他處理危機、重大事件，才能看出真實性格，誰能好好坐在這裡討論很不討好的能源政策、告訴你該漲電價，就是該選的總統，台灣有太多欺騙者跟謊言，太少願意為國家思考的人。

    對於沈富雄評估趙少康選2024總統支持度不到13%，趙少康說，沈說什麼他不知道，沈富雄講話聽聽就好。對於中常委指兄弟鬩牆不好看、不願公開中常會，趙少康表示，不會兄弟鬩牆，是兄友弟恭，況且過去洪秀柱當黨主席時，中常會都是全程公開的，他又不是去踢館，會遵守客人的禮貌，不會跟他們吵架的，真的不要怕。

    對於出席論壇代表挺趙嗎？郝龍斌說，大家都知道他們是非常好的朋友，他對趙少康的能力和政治判斷力非常有信心且佩服，但今天這場論壇是在關心環境，這是非常重要的議題，希望喚起所有民眾對空污、健康的重視。

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