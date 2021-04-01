為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    竹科員工返台2個多月確診 莊人祥︰接觸者48人採檢均陰性

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案的48名接觸者均已採檢完畢，核酸與血清抗體均為陰性，研判對於國內疫情並未造成影響。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案的48名接觸者均已採檢完畢，核酸與血清抗體均為陰性，研判對於國內疫情並未造成影響。（指揮中心提供）

    2021/04/01 16:06

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內昨新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，為從美國入境後2個多月後確診，今日被證實是竹科某公司員工，引發外界憂心，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案的48名接觸者均已採檢完畢，核酸與血清抗體均為陰性，研判對於國內疫情並未造成影響。

    指揮中心昨公布案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。在台期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢後確診，檢驗Ct值31，次日再驗36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性。

    莊人祥昨指出，該名個案是公司高層，多是自己開車上班，參與公司會議不多，已掌握接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理，一共採檢48人，核酸與血清抗體均為陰性。他今指出，至於有竹科公司說明是他們的員工，自己不做其他評論。

    莊人祥說明，目前該名個案接觸者採檢均為陰性，沒有看到太大的問題，最可能是在國外感染，返台處於時陰時陽階段，由於從國外回台已經過居家檢疫14天，即使前幾天再檢出陽性，研判沒有什麼傳染力，對國內的影響也沒有看到可疑現象。

    莊人祥解釋，當一個人感染後，即使已經痊癒，呼吸道仍可能排出來病毒屍體，導致檢驗一直呈現陽性，但沒辦法傳染給其他人。目前來說，大致上若沒有症狀或是輕症，通常發病後10天後就沒有傳染力，但仍可能呼吸道持續檢出陽性好幾個月，不認為該名個案是本土個案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國內武肺疫苗接種破1.4萬人 新增1件疑似嚴重不良事件
    2021/04/01 15:48

    國內武肺疫苗接種破1.4萬人 新增1件疑似嚴重不良事件
    新增6例境外移入 海外確診者採陰來台又確診
    2021/04/01 15:13

    新增6例境外移入 海外確診者採陰來台又確診

    中路最具增值力 合雄5號花園CP值高
    竹科漢民科技1員工確診 竹縣衛生局：12人需居家隔離
    2021/04/01 15:03

    竹科漢民科技1員工確診 竹縣衛生局：12人需居家隔離
    武漢肺炎》竹科首例！設備廠漢民主動告知客戶1員工染疫
    2021/04/01 11:00

    武漢肺炎》竹科首例！設備廠漢民主動告知客戶1員工染疫
    臺北市今日熱門
    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密
    2021/03/25 17:00

    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密 影片

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！
    2021/03/25 18:00

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！ 影片

    F-5E墜海》馮世寬：飛安是一切根本、空軍不可能會用壞的飛機飛
    2021/03/25 17:33

    F-5E墜海》馮世寬：飛安是一切根本、空軍不可能會用壞的飛機飛 影片

    美公衛教授研究：塑化劑可能會導致男性陰莖短小
    2021/03/25 16:27

    美公衛教授研究：塑化劑可能會導致男性陰莖短小

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播