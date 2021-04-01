竹科員工返台2個多月確診 莊人祥︰接觸者48人採檢均陰性

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案的48名接觸者均已採檢完畢，核酸與血清抗體均為陰性，研判對於國內疫情並未造成影響。（指揮中心提供）

2021/04/01 16:06

〔記者林惠琴／台北報導〕國內昨新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，為從美國入境後2個多月後確診，今日被證實是竹科某公司員工，引發外界憂心，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案的48名接觸者均已採檢完畢，核酸與血清抗體均為陰性，研判對於國內疫情並未造成影響。

指揮中心昨公布案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。在台期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢後確診，檢驗Ct值31，次日再驗36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性。

莊人祥昨指出，該名個案是公司高層，多是自己開車上班，參與公司會議不多，已掌握接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理，一共採檢48人，核酸與血清抗體均為陰性。他今指出，至於有竹科公司說明是他們的員工，自己不做其他評論。

莊人祥說明，目前該名個案接觸者採檢均為陰性，沒有看到太大的問題，最可能是在國外感染，返台處於時陰時陽階段，由於從國外回台已經過居家檢疫14天，即使前幾天再檢出陽性，研判沒有什麼傳染力，對國內的影響也沒有看到可疑現象。

莊人祥解釋，當一個人感染後，即使已經痊癒，呼吸道仍可能排出來病毒屍體，導致檢驗一直呈現陽性，但沒辦法傳染給其他人。目前來說，大致上若沒有症狀或是輕症，通常發病後10天後就沒有傳染力，但仍可能呼吸道持續檢出陽性好幾個月，不認為該名個案是本土個案。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法