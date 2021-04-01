華視有條件入主52台 費鴻泰：NCC根本是個屁

國民黨團總召費鴻泰今率黨團開記者會時痛斥NCC根本是個屁、厚顏無恥，配合當權者劇本演出，呼籲國人不能姑息蔡政府一步步走向獨裁。（國民黨團提供）

2021/04/01 15:46

〔記者陳昀／台北報導〕中天新聞台去年12月「下架」，52頻道空頻3個多月，國家通訊傳播委員會（NCC）昨有條件通過15家系統申請華視新聞資訊台遞補。國民黨團總召費鴻泰今率黨團開記者會時痛斥NCC根本是個屁、厚顏無恥，配合當權者劇本演出，呼籲國人不能姑息蔡政府一步步走向獨裁。

費鴻泰痛斥，去年初的總統府密函一一實現，包含讓很聽話的陳耀祥擔任NCC主委，搭配2位親綠學者擔任審議委員處理中天電視台，獨立機關都已不獨立，NCC比髒兮兮更過分，根本就是個屁、厚顏無恥，令外界瞠目結舌的是，當初撤照中天審議結果是7：0，就是這麼巧的是，通過華視入主52台又是7：0，試問這些委員真的是獨立自主？呼籲國人不要把華視入主52台當成小事，蔡政府正在一步步箝制言論自由、新聞自由，走向獨裁，倘若再姑息，不久後台灣不再有新聞自由！

書記長鄭麗文批評，陳耀祥指定公廣集團根本就是撈過界，強佔黃金頻道蛋黃區，所有程序、邏輯都不正常，完全不符合正常民主國家媒體秩序，但在高層一聲令下，寧可讓52台空頻數個月，無視系統台提出的名單沒有華視，不斷找業者喝咖啡 ，開門見山說出「這是高層的意思」，造成業者寒蟬效應，基於民不與官鬥，系統業者只能放棄CNN、寰宇，NCC只會按照當權者劇本演出，現在台灣只有顏色正確才是王道，可以頒「東廠匾額」給NCC。

首席副書記長陳玉珍指出，54台三立湧言會掌握很大發言權，蘇貞昌系統也想有自己的聲音，不惜催毁最珍貴的新聞自由，只因為派系爭奪利益，國家發展若任由民進黨派系鬥爭，以前說黨政軍退出媒體，現在背道而馳，勢必對台灣所擁有的新聞自由造成相當大的傷害。

副書記長鄭正鈐質疑，華視連年虧損，人力、財力均不足以應付有線商業電視台的規模，NCC居然要給華視3年改善，光是人力要從現有的197位擴編到400人，錢從哪裡來？購買機器設備的錢從哪裡來？是不是最後還是要從納稅人口袋中掏錢補助？NCC說要對華視行政指導，是指導新聞走向？還是改善體質？在NCC拉下中天硬上華視之後，只看到NCC在糟蹋台灣新聞自由，呼籲國人仔細看清楚NCC在玩什麼把戲，又是如何戕害媒體。

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