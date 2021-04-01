北市大校長難產 柯市府千字文重批戴遐齡︰漠視法制、阻礙學校發展

2021/04/01 15:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大學校長戴遐齡8年任期將於今年7月31日屆滿，北市大卻遲遲未依相關規定啟動新校長遴選，本月25日還直接辦理連署代理校長，擬推派戴遐齡出任，等於讓戴遐齡延任，台北市政府教育局今日再度發布超過上千字的新聞稿，強烈譴責「戴遐齡漠視法制、阻礙學校發展」，並鄭重敬告戴遐齡及主任秘書陳顯宗勿再誤解大學自治內涵及精神。

台北市立教育大學、體育學院2013年合併為台北市立大學，由台北市政府管轄。教育局指出，大學法規定公立大學校長遴選委員會組織運作辦法，直轄市立大學由直轄市政府定之，該校合併至今已滿7年，戴遐齡遲未將前教育大學及體育學院校長遴選委員會組織及運作要點依市府訂定之運作辦法合併修正，痛批戴遐齡「怠惰修法」。

教育局進一步指出，根據2016年「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，且依教育部2020年7月28日函釋，明定校長遴選委員會中校友代表、社會公正人士，由學校校務會議各推薦3倍人選由市府圈選一節，其修正條文並經行政院備查在案，現行規範也未有調整修正，因此北市府依現行規定處理。

教育局不滿表示，北市大以不接受運作辦法為由，並掩蓋7年來怠惰修法的責任，且未依大學法規定於校長任期屆滿前10個月組成遴選委員會，延宕校長遴選作業，漠視大學法及市府訂定之運作辦法。2020年迄今市府多次發函，副局長還列席該校校務會議說明，但該校屢曲解法令、且扭曲市府善意，漠視法制不依法組成遴委會。

北市大於今年3月25日逕由學校秘書室名義，逕行公告依校務會議決議進行連署代理校長人選，教育局對此痛批北市大作業草率、便宜行事。教育局更譴責，戴遐齡未顧及學校整體發展，以片段不全的資訊召開校務會議，製造學校與市府的對立，令人不解及遺憾。

教育局表示，查大學法第1條規定，大學應受學術自由保障，並在法律規定範圍內，享有自治權；另依司法院大法官釋字第380、450、462、563、626、684號，大法官重申大學自治係指大學對於「教學、研究及學生之學習自由」均受憲法之保障，在法律規定範圍內享有自治之權。教育局呼籲，北市大勿再誤解大學自治之意涵而違反大學法、市府訂定之運作辦法等規定。

教育局表示，經請益法學教授，北市大校長遴選屬市府與學校共同合作事項，校長由校長遴選委員會決定，非校務會議決定。北市大為全國唯一市屬綜合大學，北市府近年每年核編該校16至18元億經費，並挹注公務預算10至11億元支持校務發展，且基於法律授權，市府依法對北市大進行合法性監督，呼籲北市大應符法制及維護校務穩定發展，儘速啟動第3任校長遴選作業。

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