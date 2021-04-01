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    552所偏鄉國中小 營養午餐將可吃「3章1Q國產優食材」

    教育部國教署長彭富源（中）今天下午說明，「地方長期無法解決的問題，中央全國擔起來。」行政院4管齊下，教育部和農委會攜手推動。（記者林曉雲攝）

    教育部國教署長彭富源（中）今天下午說明，「地方長期無法解決的問題，中央全國擔起來。」行政院4管齊下，教育部和農委會攜手推動。（記者林曉雲攝）

    2021/04/01 15:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕偏鄉學校只有68％營養午餐有「3章1Q」國產優質食材保障，教育部國教署長彭富源今天下午說明，「地方長期無法解決的問題，中央全國擔起來。」政院4管齊下，教育部和農委會攜手，拉高偏鄉童營養午餐的食材品質與衛生安全，到明年7月預計投入共47.1億元，後年起再每年補助7.3億元。

    依教育部統計，全國國中小共有3368校，偏鄉學校占比高達3分之1，其中由中央廚房服務之學校僅占4分之1，因地處偏遠，食材運費成本高，且廚工薪資占午餐費用比例高，進而影響影響食材品質與衛生安全，9成一般學校的營養午餐有3章1Q保障，但偏鄉學校僅68％。

    行政院今天通過「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，彭富源表示，將興建137座中央廚房，以大帶小，服務552校，並提高每人每餐採用國產可溯源章Q食材補助，109年前餐費每人補助3.5元，今年1月提高補助到6元，今年4月起偏鄉學校再加碼補助到10元。

    該計畫爭取特統經費共31.7億元，以興建中央廚房工程與設備、食材聯合採購聯盟、設備改善及冷凍冷藏等設備；3億元新增冷鏈設備經費，並逐年補助食材人力運費及維運經費，今年4.5億元、111年7.9億元、112年後每年7.3億元。

    彭富源表示，另採取「聯合採購食材」的方法，具經濟規模以降低食材價格，且由農民團體成立「食材供應平台」，3章1Q優良食材都買得到，偏鄉學校分為82群，以校群推動，減輕學校負擔。

    此外，為改善偏鄉學校人力不穩定問題，中央廚房保障薪資福利並統籌運用人力，送餐採取智慧管理，全程GPS定位，AI管理行經路線、時間、溫度，由中央政府補助運費。

    彭富源強調，中央補助之後，家長繳交的午餐費用可回到食材上，由補助前食材占比70％，拉高到90％。

    今年4月開始補助學生3章1Q食材費、食材聯合採購聯盟及設備、人力薪資及運費，而學校興建中央廚房及設備、農民集運所需冷鏈設施，則預定在明年7月建置完成。

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