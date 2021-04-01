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    新增6例境外移入 海外確診者採陰來台又確診

    指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入。（本報製）

    指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入。（本報製）

    2021/04/01 15:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，從巴拉圭（案1032）、愛爾蘭（案1033）、阿拉伯聯合大公國（案1034）、菲律賓（案1035、1037）及印尼（案1036）入境，其中一名曾在愛爾蘭當地檢出陽性，經採檢陰性後來台工作，結果又檢出陽性。

    指揮中心發言人莊人祥表示，案1032為巴拉圭籍20多歲男性，今年3月5日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，並於3月6日及3月18日接受專案採檢，結果為陰性。檢疫期滿後，由校方安排至其他住所自主健康管理，因預計返校就學，3月29日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。

    該名個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者5人，為自主健康管理期間之同寢境外生，3月29日自費採檢結果為陰性，列居家隔離。

    案1033為愛爾蘭籍20多歲男性，今年1月8日曾在愛爾蘭當地檢出陽性，1月21日及3月12日採檢結果為陰性，來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月30日檢疫期滿後，因工作需要，至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

    該名個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸人員均有適當防護，無匡列接觸者。

    案1034為本國籍50多歲女性，因工作長期往返中國、非洲、杜拜等地（前次自台灣出境時間為2020年6月），今年3月5日自杜拜返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫至3月19日，在台期間並無症狀，因應原規劃3月25日出國，3月24日至醫院自費採檢，結果為陰性。不過，由於出國行程變動，3月30日再度至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採Ct值38，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

    現已掌握該名個案接觸者6人，列居家隔離，其中4人核酸檢驗為陰性，2人檢驗中。

    案1035為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，期間曾於3月24日出現嗅味覺喪失情形，因自覺症狀輕微未通報，3月30日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值30）。由於個案發病前2日為檢疫期，採檢及就醫隔離接觸相關人員皆有適當防護，無匡列接觸者。

    案1036為印尼籍30多歲女性，長期居住印尼，其丈夫（本國籍）今年2月先行返台，個案與另一名家人則於3月28日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告；個案於機上曾有忽冷忽熱症狀，入境時體溫異常於機場檢疫站攔檢，經量測耳溫有發燒情形，後送就醫並採檢，於今日確診（Ct值17）。

    現已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客及家人，列居家隔離。

    案1037為菲律賓籍40多歲女性移工，今年3月24日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫；個案3月30日出現味覺異常症狀，同日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

    該名個案發病前2日為檢疫期，就醫時接觸相關人員皆有適當防護，無匡列接觸者。

    指揮中心統計，截至目前國內累計1036例武漢肺炎，分別為920例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；其中，10人死亡、983人解除隔離、43人住院隔離中。

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    中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入。（資料照）

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