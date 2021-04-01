藻礁公聽會》經濟部重申3目標：穩定供電、減煤、棲地保護

經濟部次長曾文生。（資料照）

2021/04/01 14:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天舉行藻礁議題公聽會，經濟部次長曾文生在會中強調，經濟部關切的有三個目標，穩定供電、減煤、棲地保護，觀潭接收站一旦不蓋，對減煤時程會有重大影響。

立法院內政委員會今天舉行海岸生態保護之法制、行政作為與藻礁保護公聽會，經濟部次長曾文生表示，海洋多元利用是我們要努力的目標，對海洋的了解和掌握要更加努力提早進行，整體規劃是我們要設想的，具體的地點運用，要用更明智方法來使用，這些都是觀潭接收站開發過程、環評過程，做了迴避修正，所考慮的價值。

曾文生指出，潮間帶的藻礁完全沒有開發，現在大家比較有意見的是工業港，水下的部分，如果討論的是工業港水下部分，如果把尺度拉大，考慮整個海洋如何明智運用，我們考慮的就不只是大潭接收站的藻礁，桃園有27公里海岸，底下有被沙埋藻礁有裸露的藻礁，在環評調查階段，G1區沙埋後來裸露，看到有生態在那個地方出現，逐漸恢復，把尺度拉大的話，漂沙對於海洋生態的變化是不是要一併考慮的事情。

曾文生說，如果談減碳，整個觀潭第三接收站目的是使用天然氣，要減少台灣發電結構燃煤量，137億度天然氣發電，可以抵換超過500萬噸燃煤，盡量在未來時間持續快速發展再生能源來減少燃煤量，是我們要努力的，天然氣可以替代的燃煤量是基本燃料換算，不會因為調度而有不同，天然氣每度電排碳量是燃煤的一半，減碳效果顯著，經濟部關切的有三個目標，穩定供電、減沒、棲地保護，觀潭接收站一旦不蓋，對減煤時程會有重大影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法