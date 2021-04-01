藻礁公聽會拋不同意見 環團：替代方案應納入評估

立法院內政委員會1日舉行「海岸（洋）生態保護之法制、行政作為與藻礁保護」公聽會，內政部次長花敬群出席會議。（記者羅沛德攝）

2021/04/01 14:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天舉行藻礁議題公聽會，地球公民基金會副執行長蔡中岳今天表示，替代方案是多重的，怎麼樣保護更多藻礁其實才是關鍵，不同方案應該納入評估討論。國立台灣海洋大學工學院副院長簡連貴則認為，建議透過這次機會建立典範，讓生態和經濟發展融合。

立法院內政委員會今天舉行海岸生態保護之法制、行政作為與藻礁保護公聽會，地球公民基金會副執行長蔡中岳出席公聽會，蔡中岳指出，台灣海下生態的主管機關相關法規空白，藻礁和珊瑚礁有點三不管地帶，藻礁不是野生動育保育法的保育主體，過去的研究效果也非常有限，過去對於水下事物陌生，現有生態研究者對於觀潭底下的水底環境有很多不同想法和意見，也因此需億更多調查才能對話。

蔡中岳強調，現在三接爭議期待保護藻礁才是最重要目的，不管是公投或其他倡議，前環保署副署長詹順貴日前也說保護藻礁是目的，公投只是手段，如何把多元方案和接下來三接對於環境的影響，對於能源轉型和減煤的多重影響，都要複合性討論，期待政府提出替代方案，如同公投主文遷離大潭又或是否有其他方案，例如詹順貴所提的更外推方案也應該納入評估方式，跟國人清楚說明，讓大家清楚選擇。

蔡中岳會後受訪表示，藻礁提案方現在認為遷離大潭的方案他們才要討論，而我們的想法是替代方案本來就是多重的，怎麼樣保護更多藻礁其實是關鍵，而律師詹順貴提到的方案沒有浚深的部分，影響就會少很多，應該放進思考脈絡裡面討論，評估替代方案的時程影響和生態影響等等。

國立台灣海洋大學工學院副院長簡連貴表示，海岸生態基本上是動態的，為什麼有藻礁出現，是因為海岸設施讓地形產生變化，藻礁才露出來，應該以海岸生態系統角度、永續觀點來看待，要讓整個生態可以永續的話，要跟生活和經濟融合，面對永續發展如何透過這樣的思維，讓周圍環境可以融合、又能促進發展，這是很重要的。

簡連貴說，建議透過這次機會建立典範，讓生態和經濟發展融合，推動整體海岸管理和海洋空間可以持續發展，特別是落實環評和審議，讓使用者承擔社會責任，也讓更多關心的朋友有一個平台共同治理，海岸管理和生態永續發展真的要大家一起來。

台灣蠻野心足協會理事長陳憲政表示，身為公投推動方，公投理由書有清楚寫到非核、減煤、救藻礁，減煤部分就是包含降低空汙，推動方會以公投主文內容作為思考基礎，沒有反對三接興建，重點是期程，政府考量能源轉型必須有期程要求，目前經濟部的全國電力供需報告沒有按照法律規定提供參考，國家電力有多少，也沒有提供資料可以評估，希望政府機關提出新資料讓大家正確選擇。

陳憲政說，三接有很多生態爭議，行政程序法有規定，假設主管機關認為有關於自然地景審議、野動法劃設等等有爭議，可以依法召開聽證會，把正反雙方資料公布，檢視誰的內容比較可信，政府不願意召開聽證會，有關於行政程序要求正當法律程序遲遲不開啟，法制上是一個漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法