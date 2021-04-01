曾問許水德為何不看脫衣舞 趙少康聽到答案後比讚

中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇，邀請前環保署長魏國彥、資深媒體人陳文茜、前台北市長郝龍斌（右）、台北市立大學副教授林于凱等人與會座談，兩人會前談及已故的前考試院長許水德，趙少康豎起大拇指稱讚。（記者廖振輝攝）

2021/04/01 14:27

〔記者陳昀／台北報導〕前考試院長許水德昨日辭世，享耆壽91歲。中廣董事長趙少康下午舉行「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」論壇，會前趙少康與受邀的國民黨前副主席郝龍斌閒聊，談起許水德及過往趣事，趙透露，自己曾問許水德留日時是否看過脫衣舞，許說從來沒有，考慮未來要當教育局長怎麼辦？趙說完還當場為許比讚，說他懂得預想未來。

趙少康表示，他以前曾問過許水德，到日本攻讀學位時有沒有看過脫衣舞，許水德回從來沒有，趙少康覺得很奇怪還追問，像他們去美國留學時都會去看脫衣舞，為何許水德不去？許水德當時回道：「我現在去看，要是未來當了教育局長那該怎麼辦呢？」

趙少康自己說完這段故事，還當場豎起大拇指為許水德比讚，稱讚許水德年輕就會先預想到未來，實在很厲害。趙還提到，當時他成立新黨時，正好許水德就是國民黨秘書長，因此雙方互動頻繁。

許水德昨天（3月31日）辭世，國民黨內政要齊聲哀悼，包含主席江啟臣，前主席吳伯雄、連戰、朱立倫及前總統馬英九等人都已前往靈堂悼念，郝龍斌預計下午前往，趙少康將擇日前往。

中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇。（記者廖振輝攝）

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