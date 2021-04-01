為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    曾問許水德為何不看脫衣舞 趙少康聽到答案後比讚

    中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇，邀請前環保署長魏國彥、資深媒體人陳文茜、前台北市長郝龍斌（右）、台北市立大學副教授林于凱等人與會座談，兩人會前談及已故的前考試院長許水德，趙少康豎起大拇指稱讚。（記者廖振輝攝）

    中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇，邀請前環保署長魏國彥、資深媒體人陳文茜、前台北市長郝龍斌（右）、台北市立大學副教授林于凱等人與會座談，兩人會前談及已故的前考試院長許水德，趙少康豎起大拇指稱讚。（記者廖振輝攝）

    2021/04/01 14:27

    〔記者陳昀／台北報導〕前考試院長許水德昨日辭世，享耆壽91歲。中廣董事長趙少康下午舉行「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」論壇，會前趙少康與受邀的國民黨前副主席郝龍斌閒聊，談起許水德及過往趣事，趙透露，自己曾問許水德留日時是否看過脫衣舞，許說從來沒有，考慮未來要當教育局長怎麼辦？趙說完還當場為許比讚，說他懂得預想未來。

    趙少康表示，他以前曾問過許水德，到日本攻讀學位時有沒有看過脫衣舞，許水德回從來沒有，趙少康覺得很奇怪還追問，像他們去美國留學時都會去看脫衣舞，為何許水德不去？許水德當時回道：「我現在去看，要是未來當了教育局長那該怎麼辦呢？」

    趙少康自己說完這段故事，還當場豎起大拇指為許水德比讚，稱讚許水德年輕就會先預想到未來，實在很厲害。趙還提到，當時他成立新黨時，正好許水德就是國民黨秘書長，因此雙方互動頻繁。

    許水德昨天（3月31日）辭世，國民黨內政要齊聲哀悼，包含主席江啟臣，前主席吳伯雄、連戰、朱立倫及前總統馬英九等人都已前往靈堂悼念，郝龍斌預計下午前往，趙少康將擇日前往。

    中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇。（記者廖振輝攝）

    中廣董事長趙少康（左）1日舉行「光風發電如牛步，以肺換電何時了？」環保論壇。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前考試院長許水德辭世 考試院會全體起立默哀
    2021/04/01 13:02

    前考試院長許水德辭世 考試院會全體起立默哀
    柯文哲追憶許水德往事 「他是一個很Nice、很客氣的人」
    2021/04/01 11:59

    柯文哲追憶許水德往事 「他是一個很Nice、很客氣的人」

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    內政部4/9前提改國徽評估報告 朱立倫嗆：民進黨不要搞去中化
    2021/04/01 11:18

    內政部4/9前提改國徽評估報告 朱立倫嗆：民進黨不要搞去中化
    許水德頒的最後1位黨主席 江啟臣：真的是份責任
    2021/04/01 10:54

    許水德頒的最後1位黨主席 江啟臣：真的是份責任
    臺北市今日熱門
    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密
    2021/03/25 17:00

    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密 影片

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！
    2021/03/25 18:00

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！ 影片

    F-5E墜海》馮世寬：飛安是一切根本、空軍不可能會用壞的飛機飛
    2021/03/25 17:33

    F-5E墜海》馮世寬：飛安是一切根本、空軍不可能會用壞的飛機飛 影片

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論
    2021/03/25 16:01

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播