15歲少女遭神學院20歲男大生性侵產子 教會竟提議送養

北市議員應曉薇今召開記者會揭發，神學院20歲男大生性侵少女導致懷孕，卻避不出面，教會更提議送養嬰兒，要求北市府盡速介入。（記者鄭名翔攝）

2021/04/01 14:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市20歲鄭姓男大生，2年前參加教會活動認識當時15歲的國中少女，兩人經教會安排共宿一室，鄭男起色心竟性侵少女，導致懷孕產女，事後鄭男不願負責、教會甚至提出私下和解並將女嬰出養，令少女母親心痛難以接受；北市議員應曉薇今召開記者會揭發此事，要求台北市政府社會局、警局立即介入。

北市警婦幼隊表示，鄭男已涉妨害性自主罪嫌，經醫院通報後，已報請檢察官指揮偵辦，近日將傳喚到案說明；社會局長周榆修說，原生家庭家長應以兒童福利為最大優先，社會局將盡力協助。

應曉薇指出，少女由母親獨力扶養長大，生活單純，常打工補貼家用，十分貼心乖巧，但因無父親陪伴，於是參加基督教團契活動，藉宗教慰藉；2年前至教會當義工時，結識正就讀神學院的鄭姓男大生，兩人相談甚歡，但因活動時間已晚，教會安排鄭男與少女等眾人同室留宿。

而鄭男竟起色心，將少女帶至隔壁房間性侵，事後少女懷孕產下女嬰，令少女母親心碎無助，但鄭男不出面也不負責，僅由父母提出50萬和解，而教會也未通報或報警，甚至提議將女嬰出養。

應曉薇痛批，引薦女學生認識教會的校方始終推卸責任，北市教育局也毫無同理心，未積極介入處理；如今少女母親不願女嬰出養或淪無依孤兒，堅持不論生活再苦都要自行扶養，無奈家境清貧又屬低收戶，應曉薇呼籲社會局、教育局、民政局成立專案小組協助。

教育局副局長陳素慧指出，當時尚無校外人士入校相關規定，未來會依去年教育部的要求，各校訂定校外人士入校協助教學資源，須審慎審查教學內容和講師的學經歷。

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