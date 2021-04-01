蘇貞昌：重啟核四藍綠首長全反對 無任何縣市願收留核廢

行政院長蘇貞昌強調，重啟核四縣市首長都反對。（資料照）

2021/04/01 13:59

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府反對重啟核四，面對國民黨挺民間團體發動的重啟核四公投，行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會時再度強調，核四不可能重啟，也不應該重啟，他說，現在還有人宣稱要重啟核四，但詢問各地方首長不分黨派、不分藍綠都反對，也沒有任何縣市願意收留核廢料。

列席院會的新北市副市長陳純敬表示，沒有核安就沒有核能；台北市副市長彭振聲說，台電說這裡有斷層，是設計上重大瑕疵，台電報告很正確，贊成台電的說法；台中市副市長陳子敬也說，尊重台電報告，所有民意不能接受核能發電，沒有核安就沒有核電！

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌聽取台電核能發電處長許永輝報告核四現況問題後表示，許永輝不但是核電專業出身，過去當過核二廠長，當年核四試運轉時，許永輝就是模擬中心主任。

蘇貞昌表示，許永輝提出的報告與數據呈現，核四已經不可能重啟，2部機組一部是拼裝車，一部根本還沒建完，1號機的1777項設備是從2號機移過來拼用，而且許多項目沒有通過安全檢測，包括安全救援系統的電源、反應爐以及圍阻體的安全控制電源等問題，所以才被監察院糾正。

蘇貞昌說，核四從2014年馬政府時期宣布封存至今，已經快7年，當初的建照在去年底過期，原本廠商也已解散、設備停產，比如核四安全儀控系統至今已超過20年要汰換，但原設計廠商已停產；燃料棒也超過保固期，並依立法院決議，全數運送出境。

他指出，中央地質調查所更確認，核四廠位處多處地震斷層，其中一條長達2公里的S斷層就位於核四廠正下方，這對原本就有各種安全疑慮的核四廠，無疑是很大的威脅。

蘇貞昌表示，核四執照在去年到期，是無效的，1號機有多項安全測試無法通過改善，2號機沒有完工，很多數位安全儀控系統都超過使用年限，在現貨市場也買不到，依法不得再興建。基於這些不爭的事實，以及專業判斷，「要再重啟核四是不可能的」。

他說，10年前日本發生311大地震引發海嘯、摧毀核電廠、造成核災，到現在還有超過4萬名居民無法回家、甚至被歧視。有這些前車之鑑，連日本如此先進、嚴謹國家都無法預防核災，台灣同處地震帶，更無法承受任何一次核災。

蘇貞昌說，各縣市明白拒絕核四商轉，不分縣市、不分黨派、不分藍綠，安全是唯一考慮，也是全體國人共識，他要明確宣示，核四不可能重啟，也不應該重啟，請經濟部、原能會清楚說明核四現況與問題。

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