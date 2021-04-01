台鐵「最美區間車」今首航 內部空間曝光

被譽爲台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車1日首航。（記者簡榮豐攝）

2021/04/01 13:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新型通勤電聯車EMU900型今日首航，上午搭載在地居民、學者、業者、官員等逾百人，從樹林站開往基隆站準備進行首航儀式。交通部長林佳龍表示，新車設計採流線型很有現代感，內部空間寬敞、椅子很好坐，且有非常友善的乘車環境，像是能放自行車、孕婦有專屬座位、身障者有更大的空間等，相信台鐵可以透過EMU900提升服務品質。

林佳龍表示，台鐵10年購車計畫，總計會買進1300多輛，EMU900一列就有10輛，他的容量比過去列車增加4成，可以解決東部地區一票難求的狀況。另外，新購城際列車今年也要進來，未來這兩型大概會成為台鐵的主力，讓營運車種單純化，對於營運、維修、行車安全都有幫助。

對於詢問中南部有機會搭到新車嗎？林佳龍表示，EMU900型在2年內也會陸續進來52列共520輛，全國都會有機會搭到新車，不過首批兩列會先以行駛北部到東部之間為主。另外，因為新車很有設計感，很多人一定會想來體驗，對短程觀光旅客來講，相信能提供很好的服務。

今日從山佳站上車，搭乘首航的育德國小五年級學生余歐表示，雖然她以前沒有搭過火車，但覺得這輛是最棒的火車，她平常搭公車拉不太到拉環，這輛火車拉環比較矮一些，很容易就能拉到，搭乘起來也很舒適。

對於詢問最喜歡車上什麼設備，她開心地回答覺得冷氣最棒，引發現場乘客會心一笑。同為育德國小五年級學生的陳洪亦表示，他覺得座椅有頭枕可以靠，且列車很平穩不會很晃，比以前去找外婆時搭的自強號列車還舒適。

雄獅旅遊總經理游國珍今也受邀搭乘首航列車，游國珍表示，雄獅在國內有以鳴日號為主軸推廣鐵道旅遊，但希望台灣鐵道旅遊除鳴日號之外有更多選擇；今日特別來看台鐵新車，搭乘上覺得座位寬敞度很夠，行駛速度也很適合觀光旅遊，還有無障礙與可搭載自行車的車廂，對於推兩鐵旅遊相當合適。

台鐵局表示，通勤生力軍EMU900型電聯車不僅外型亮麗，透過優化空間及美學設計手法，更提供優質的乘車空間與舒適的環境，像是車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

另為提供更友善的無障礙服務，也增加輪椅位空間至8席並集中服務，將輪椅區域集中設置於第6車，並於第5車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢及方便兩鐵共乘，車廂也增加自由車放置空間，採用最新歐洲型自由車放置台採用直立式停放，整列車可停放12台腳踏車。

新車更重視婦孺乘車需求，設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

台鐵局表示，EUM900型通勤電聯車採購金額為253.4億元，已於109年10月24日交車第一批2列共20輛，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛。後續臺鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

被譽爲台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車1日首航。（記者簡榮豐攝）

被譽爲台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車1日首航，圖為車廂內可放置自行車車廂。（記者簡榮豐攝）

交通部長林佳龍受訪。（記者簡榮豐攝）

被譽爲台鐵「史上最美區間車」的EMU900型空調通勤電聯車1日首航，發行限量紀念套票。（記者簡榮豐攝）

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