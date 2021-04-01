前考試院長許水德辭世 考試院會全體起立默哀

考試院對於許水德辭世感到沉痛與不捨。（考試院提供）

2021/04/01 13:02

〔記者羅綺／台北報導〕考試院前院長許水德於昨日下午辭世，享耆壽91歲。考試院長黃榮村今日率領副院長周弘憲、秘書長劉建忻、副秘書長袁自玉等同仁前往靈堂上香致哀，並在考試院院會中，率領全體起立為許水德默哀1分鐘。

黃榮村在會中表示，許水德出身清寒，高雄中學畢業後進入台灣省立師範大學（國立台灣師範大學前身）就讀，之後考取公費留學，遠赴日本攻讀東京教育大學研究所，後來因為國家需要而回國為民服務。

許水德在50年的公職生涯中，擔任過很多政府要職，包括高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表等；於85年出任考試院院長，任職6年是他服務最久的一個機關，目前考試院辦公處所傳賢樓，就是在許水德任內動土及完工。

黃榮村指出，許水德在任期間對考銓制度有重大變革，研修多項人事法制措施，包括實施公務人員高考三級暨普通考試分試制度，訂定「公務人員留職停薪辦法」及「公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法」，致力照顧公務人員；訂定「公務人員傑出貢獻獎遴薦選拔審議及表揚要點」，選拔10大傑出公務人員，為公務人員傑出貢獻獎的前身；推動醫事人員人事條例，解決公立醫療機構進用問題。另外公務人員訓練進修法、公務人員協會法、公務人員陞遷法，也在許水德的推動下順利公布施行。

黃榮村說，許水德還成立國家文官培訓所（國家文官學院的前身），專責辦理文官培訓業務，許水德的努力，為文官制度奠定深厚的基礎。許水德一生為國家政務發展奉獻許多心力，對於他的辭世，考試院全體均感到沉痛與不捨。

考試院院會中，考試院長黃榮村率領全體起立為許水德默哀1分鐘。（考試院提供）

考試院前院長許水德於昨日下午辭世，享耆壽91歲。（考試院提供）

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