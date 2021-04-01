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    蔡英文駁特定媒體斷章取義 強調政府全力改善社工待遇

    蔡英文總統今日透過臉書駁斥媒體斷章取義報導。強調政府一定會全力改善待遇、提升工作環境。不論特定媒體如何報導或解讀，都不會改變努力的目標。（擷自蔡英文臉書）

    蔡英文總統今日透過臉書駁斥媒體斷章取義報導。強調政府一定會全力改善待遇、提升工作環境。不論特定媒體如何報導或解讀，都不會改變努力的目標。（擷自蔡英文臉書）

    2021/04/01 12:59

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日透過臉書駁斥中國時報說質疑政府不重視社工、不重視加薪等報導內容，直批這是斷章取義的說法。她強調，當全國各地有這麼多社工夥伴，在第一線從事辛苦偉大的助人工作，政府一定會全力改善待遇、提升工作環境。不論特定媒體如何報導或解讀，都不會改變我們努力的目標。

    蔡英文並說明政府的努力。她也強調，大家不一定要幫政府說話，但政府有在改變，就不該被曲解，我們一定會繼續努力。

    蔡總統說，社工薪資和社工人力不足，這兩大問題，聽過社工夥伴當面向她反映過，也好幾次在陳情信件中讀到。從上一個任期開始，她就積極透過各項政策，給社工更大的支持。

    蔡英文說明政府措施：

    ✅全面調高社工的待遇。2018年，提高民間專業服務費每人每月1000元。2019年，又調高公部門和接受政府委託、補助的民間單位社工薪資，公部門社工每人每月增加約1500元到3000元，民間單位也依年資、執照、學歷及風險業務等級補助專業服務費，讓社工有更長期穩定的職涯發展。

    ✅依據衛生福利部調查，2015年包括公部門和民間單位在內，全職社工的薪資中位數是32500元，2020年底，已經來到42500元，成長了10000元。

    ✅對於有些民間機構不當要求社工「回捐」薪資的情況，我也請衛福部多加注意，督導地方政府依法處置。不能讓不好的做法，抵銷了薪資的成長。

    ✅社工薪資逐漸增加的同時，我們也正在規劃補足社工人力、改善工作環境的三大方案，要讓基層社工人數倍增，減輕社工負擔。

    ✅不只社工，政府也全面帶頭加薪。過去五年，我們每一年都調高基本工資，次數和幅度，超越前一任政府，合理反映經濟成長。

    總統強調，當全國各地有這麼多社工夥伴，在第一線從事辛苦偉大的助人工作，政府一定會全力改善待遇、提升工作環境。不論特定媒體如何報導或解讀，都不會改變我們努力的目標。

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