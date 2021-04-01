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    首頁　>　臺北市

    要會跑3點半！ 「小商人」愚人節刊報紙廣告 誠徵國民黨主席

    國民黨將於7月24日改選黨主席，黨中央目前尚未辦理選舉公告，多位可能人選也仍未表態，卻在今日愚人節，被人越俎代庖在報紙分類廣告上刊登「誠徵國民黨黨主席一名」的廣告，諷刺意味十足。（翻攝自平面媒體）

    國民黨將於7月24日改選黨主席，黨中央目前尚未辦理選舉公告，多位可能人選也仍未表態，卻在今日愚人節，被人越俎代庖在報紙分類廣告上刊登「誠徵國民黨黨主席一名」的廣告，諷刺意味十足。（翻攝自平面媒體）

    2021/04/01 12:59

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於7月24日改選黨主席，黨中央目前尚未辦理選舉公告，多位可能人選也仍未表態，卻在今日「愚人節」，被人越俎代庖在報紙分類廣告上刊登「誠徵國民黨黨主席一名」的廣告，並以目前檯面上幾位可能人選特徵背景或一般社會印象，做為招聘條件，內容極盡諷刺搞笑。

    根據該廣告內容描述，徵聘國民黨主席的條件要「身體強健，會跑三點半」，「蛙兵退役佳」，「會泥作，技工／半技工」，「有換柱經驗佳」，「附財力證明，自耕農亦可」，「歐巴打扮，會穿風衣」，「會喊口號，優先錄取」，並附註「供膳宿免分租，責任制免打卡，工作地點：台北市中山區八德路二段232號」，「意者洽：Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司粉絲團」。

    有17萬名追蹤者的臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」今天上午貼文指出，「上次我在水上掛的尋人啟事看板，感謝大家的幫忙，人是找到了，但是後來被罷免失業了。這次我幫國民黨發個徵才公告，也順便幫她找工作。另外一個原因是沒有在台灣報紙上發過徵才廣告，所以投石問路，看看多少錢。」

    過去這位網路鄉民「小商人」在總統選舉期間，曾經在國民黨總統候選人韓國瑜看板旁，做了一個「尋人啟事」看版，暗酸韓國瑜，引起社會關注及網友按讚。

    對於被誠徵黨主席，國民黨發言人洪于茜回應，這只是愚人節玩笑，雖然是一種創意，但這種把肉麻當有趣的創意，國民黨只會一笑視之。

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