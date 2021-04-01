為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    竹聯幫弘仁會近300名成員赴陳建文公祭 與警方大玩躲貓貓

    警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

    警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

    2021/04/01 12:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕台南角頭陳建文日前遭人槍殺身亡，其家屬今天舉辦告別式，近300名竹聯幫弘仁會成員今天凌晨時原計畫分乘8輛遊覽車由台北南下參加公祭，但警方接獲情資，為防止治安事件發生，派遣上百警力前往巡查。弘仁會臨時改變計畫，分散至其他地點搭車，與警方大玩躲貓貓；警方最後在萬華車站旁發現一輛遊覽車，對現場30多人抄查身分、確認沒違禁品後才放行。

    警方指出，綽號「蝦米」的31歲男子蔡秉逸，在2月23日晚上闖進台南市角頭陳建文住家當中，對陳連開9槍將其擊斃。蔡事後投案遭羈押，陳的家屬則在今天舉辦告別式。

    台北市警萬華分局接獲情資，警方發現有近300名竹聯幫弘仁會成員打算於今天凌晨在長順街水門外停車場集合，要分乘8輛遊覽車南下參加陳建文公祭。

    警方為避免黑道人士公然聚集、影響治安，北市警今天凌晨2時許，派遣150名警力前往長順街水門外待命、加強巡守。

    不過，弘仁會成員發現警力集結，臨時改變計畫，沒有前往長順街水門，反而轉進到西門町、萬華車站等地搭車。警方獲報後也派員前往，警方最後在萬華車站旁發現一輛遊覽車，並針對現場30多人抄查身分、確認沒有違禁品後，才讓他們上車離去。

    警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

    警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    角頭大哥「建文」告別式黑幫匯聚 6通緝犯追思被逮
    2021/04/01 10:04

    角頭大哥「建文」告別式黑幫匯聚 6通緝犯追思被逮
    刑警PO網文角頭大哥後事風光辦 南警：遭斷章取義
    2021/03/28 21:40

    刑警PO網文角頭大哥後事風光辦 南警：遭斷章取義

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    獨家》黑道仇殺案外案！傳律師「有麻煩」 南檢：擦槍走火一律嚴辦
    2021/03/14 00:45

    獨家》黑道仇殺案外案！傳律師「有麻煩」 南檢：擦槍走火一律嚴辦
    蝦米集團涉綁架、殺人3案 警依組織犯罪移送12共犯
    2021/03/08 17:58

    蝦米集團涉綁架、殺人3案 警依組織犯罪移送12共犯
    安平追殺命案死者公祭黑衣幢幢 警盤查50少年
    2021/03/07 12:30

    安平追殺命案死者公祭黑衣幢幢 警盤查50少年
    台南2年換4警局長 基層：首長異動常會發生大代誌
    2021/02/26 20:34

    台南2年換4警局長 基層：首長異動常會發生大代誌
    臺北市今日熱門
    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密
    2021/03/25 17:00

    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密 影片

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量
    2021/03/25 13:45

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！
    2021/03/25 18:00

    噢！原來》擔心長不高？醫師曝「3大長高要素」一個不能少！ 影片

    長庚抗體檢測試劑獲衛福部認證 1.5小時可知結果準確率達9成
    2021/03/25 13:41

    長庚抗體檢測試劑獲衛福部認證 1.5小時可知結果準確率達9成

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播