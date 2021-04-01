竹聯幫弘仁會近300名成員赴陳建文公祭 與警方大玩躲貓貓

警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

2021/04/01 12:29

〔記者王冠仁／台北報導〕台南角頭陳建文日前遭人槍殺身亡，其家屬今天舉辦告別式，近300名竹聯幫弘仁會成員今天凌晨時原計畫分乘8輛遊覽車由台北南下參加公祭，但警方接獲情資，為防止治安事件發生，派遣上百警力前往巡查。弘仁會臨時改變計畫，分散至其他地點搭車，與警方大玩躲貓貓；警方最後在萬華車站旁發現一輛遊覽車，對現場30多人抄查身分、確認沒違禁品後才放行。

警方指出，綽號「蝦米」的31歲男子蔡秉逸，在2月23日晚上闖進台南市角頭陳建文住家當中，對陳連開9槍將其擊斃。蔡事後投案遭羈押，陳的家屬則在今天舉辦告別式。

台北市警萬華分局接獲情資，警方發現有近300名竹聯幫弘仁會成員打算於今天凌晨在長順街水門外停車場集合，要分乘8輛遊覽車南下參加陳建文公祭。

警方為避免黑道人士公然聚集、影響治安，北市警今天凌晨2時許，派遣150名警力前往長順街水門外待命、加強巡守。

不過，弘仁會成員發現警力集結，臨時改變計畫，沒有前往長順街水門，反而轉進到西門町、萬華車站等地搭車。警方獲報後也派員前往，警方最後在萬華車站旁發現一輛遊覽車，並針對現場30多人抄查身分、確認沒有違禁品後，才讓他們上車離去。

警方針對要搭車南下參加公祭的幫派人士巡查。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法