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    國民黨智庫倡議︰國教向下延伸一年

    國民黨智庫今天召開「『品』『學』兼優的幼教：國教向下延伸一年」記者會，邀請學者專家共同倡議「國教向下延伸一年」政策。（國民黨智庫提供）

    國民黨智庫今天召開「『品』『學』兼優的幼教：國教向下延伸一年」記者會，邀請學者專家共同倡議「國教向下延伸一年」政策。（國民黨智庫提供）

    2021/04/01 12:15

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天召開「『品』『學』兼優的幼教：國教向下延伸一年」記者會，邀請學者專家共同倡議「國教向下延伸一年」政策。該智庫教文體育組召集人高永光召指出，國教向下延伸一年的政策，其實已討論了20年的時間，教育部不應讓「國教向下延伸一年」只停在口號的階段，應朝向「0-6歲國家『教』」的政策方向邁進，畢竟所需經費相較於動輒千億的軍購，少之又少。如果我國能落實「國教向下延伸一年」，就能驕傲的向世界說，中華民國是已開發國家。

    臺北大學社會工作學系教授陳芬苓認為，教育是社會投資型政策，只要是重視經濟發展的國家，都非常願意將資源投入至教育政策中，國教向下延伸一年，對女性來說是非常重要的政策，因為女性在子女進入國民教育體系後，才較有機會回到職場。

    此外，陳芬苓認為，弱勢孩子在進入國民教育階段後，才能正式進入社會福利資源，擁有更多在師資與專業資源的支持，她呼籲透過國民教育向下延伸一年，由國家提供普及性的社會福利，而非選擇性的社會福利，讓幼兒獲得更好的照顧品質。

    國民黨智庫高級助理研究員盧宸緯則指出，現行5歲幼兒免學費政策已具國民教育精神，而國教向下延伸一年，更精確的來說應是「5歲幼兒教育義務化」，她呼籲政府推動5歲幼兒教育義務化，透過法制化的途徑全面提升幼教品質，確保每一位幼兒無論背景為何，都擁有均等的教育機會、都能接受高品質的教育與照顧，實踐公平正義。

    盧宸緯認為，推動5歲幼兒教育義務化的時機已成熟，也有高達8成民眾支持，5歲幼兒教育義務化應定位為「學前教育」，不宜直接併入既有國小教育體系，她並建議「師資」需具有幼教師資格，可輔導教保員進修取得幼教師正式資格，並可甄選任用歷年通過幼教師檢定者。

    盧宸緯建議，「招生」由公幼及辦學績優的私幼共同負責，政府、專家、學者及幼教界實務人員共同制訂認定標準，「入學」方面則應保障家長的教育選擇權，不需採學區分發制，至於所需「空間」可以盤點現行國中小與公務機關的閒置空間，以及優質私幼可提供的空間進行改建。

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