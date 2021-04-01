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    首頁　>　臺北市

    衰匪搶女包沒搶成 5年前舊案被警揪出送辦

    警方逮獲曾嫌到案。（記者劉慶侯翻攝）

    警方逮獲曾嫌到案。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/04/01 12:00

    〔記者劉慶侯／台北報導〕39歲曾姓男子日前街頭飛車強盜婦女皮包未遂，他原本以為無事，但負責偵辦的張姓員警，意外發現與他106年5月負責偵辦的一起強盜案的曾嫌極為相似，昨日終於循線將他緝獲，依法送辦。

    警方表示，3月28日深夜11時左右，26歲劉姓女子和友人行經北市建國北路3段巷內時，突遭1名騎乘重型機車的男子自後方搶奪她背在右肩皮包，她即時感覺有人拉扯，隨即用右手勾住夾緊，對方一時間拉扯不下，只得放棄加速逃逸。

    負責偵辦的北市警建國路派出所張姓員警接獲報案，立即調閱街頭相關監視錄影畫面過濾，發現嫌犯身形、犯案手法、逃逸方向，與106年5月31日在中山北路2段27巷內行搶的曾姓嫌犯如出一轍，鎖定曾嫌涉嫌。

    警方發現，曾作案用的機車是失竊機車，是案發前隨機在路邊竊得，作案後將機車停在民生東路上，再徒步到附近開自己的汽車離開。

    警方表示，曾男嫌4年前曾在路邊找尋老舊機車行竊，持自備鑰匙成功發動一台機車，騎走經過中山北路二段巷內，發現一名單身婦人，便飛車搶奪對方皮包，得手1萬元現金，事後被法院判處有期徒刑9月。

    警方經蒐證後，昨日前往曾嫌位在新北市三重區正義北路的租住處拘提到案。供稱他缺錢、無業才再次行搶。全案訊後，依強奪未遂、竊盜罪移送台北地檢署偵辦，並擴大追查是否涉及其他案件。

    騎機車的曾嫌伸手搶奪劉女皮包。（記者劉慶侯翻攝）

    騎機車的曾嫌伸手搶奪劉女皮包。（記者劉慶侯翻攝）

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