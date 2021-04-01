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    首頁　>　臺北市

    柯文哲追憶許水德往事 「他是一個很Nice、很客氣的人」

    許水德昨辭世，台北市長柯文哲今讚揚其為人很Nice。（記者鄭名翔攝）

    許水德昨辭世，台北市長柯文哲今讚揚其為人很Nice。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/01 11:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前考試院長許水德昨逝世，享耆壽91歲；去年曾於台北市紀念設市百年活動與許水德同台的台北市長柯文哲今早表示，對於他的過世感到很驚訝，透露私下曾幫許水德接洽回憶錄贈送各校圖書館事宜時，原要協助付郵費，許連聲婉拒並自行負擔，令柯文哲印象深刻，讚揚「他是一個很Nice、很客氣的人。」

    許水德歷任高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表、國民黨秘書長、考試院長等要職，也是前總統蔣經國「吹台青」時重用的本土菁英，昨傳辭世噩耗，各界哀悼，柯文哲今也臨時新增行程，將於中午前往弔唁許水德。

    柯文哲今早出席北市新闢樹葬區「落羽之丘」啟用儀式，受訪時表示，對於許水德逝世感到驚訝，曾不只在去年設市百年活動拜訪他，兩人私下也很常談話。

    柯文哲透露許水德小故事，指他出版個人回憶錄《感恩的故事：許水德88歲憶往》，並贈送給國小、國中、高中圖書館，柯代表接洽並擬協助支付郵費，但許水德連聲說「不用、不用」，完全自行負擔。令柯文哲讚「他是一個很Nice、很客氣的人。」

    柯文哲臉書昨也PO文悼念許水德，稱他所代表的「水車哲學」，以水象徵現實阻力，鼓勵人們要努力踩踏推動理想，使水車轉動，而許水德在台北市長任內搬遷木柵動物園、 環河南路高架道路向南延伸規畫案，成立了台北市政府捷運工程局，正式展開四線七十餘公里的捷運工程，留下城市治理典範。

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