批數位身分證政策虛擲3億 邱臣遠：應用來改善兒童道安

台灣民眾黨立委邱臣遠（中）今邀請靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴（左）、台北市議員陳建銘（右），共同舉行「兒童交通安全總體檢」記者會。（記者謝君臨攝）

2021/04/01 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣近3年兒童交通事故傷亡人數呈現上升趨勢，其中，兒童是乘客的占比最高，約82%。台灣民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會，強調「沒有道安，兒童就沒有未來」，教育部2年來共投入2.4億元在提升幼童專用車安全性，若拿日前喊卡的數位身分證換發政策造成逾3億元的呆帳，來改善兒童道安綽綽有餘。

兒童節前夕，邱臣遠今邀請靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北市議員陳建銘共同舉行「兒童交通安全總體檢」記者會。

邱臣遠說，身為3個小孩的父親，他非常關注兒童議題。去年台灣人口首度負成長，在少子化下，近年0到12歲兒童交通事故傷亡人數卻有上升趨勢，根據警政署統計，未滿12歲兒童傷亡數，從2018年的8121人成長至2020年的8763人，增加了7.9%，換算下來平均每天約有24位兒童因交通事故受傷或死亡。

邱強調，政府除了透過擴大育兒津貼、托育補助試圖解決少子女化問題，維護幼兒生命財產安全，提供讓家長心安，讓兒童可以安全長大的環境也應被重視。

「如果數學考100分，生命教育是0分，一切都免談」，林月琴說，我們生得這麼少，又希望小孩平安快樂成長，真的要好好推動交通安全教育。南非總統曼德拉曾說，「知曉一個社會的靈魂，就看這個社會對待小孩的方式」，根據兒童權利公約，生存及發展權非常強調兒童道安，但看來台灣對這塊著力不深。

林月琴說：「不只催生，拒絕死亡也同樣重要」，韓國過去的交通傷亡人數比台灣還要高，但他們透過國家之力來做，出了「POLI波力」的道安卡通影片，5年來傷亡數下降一半；林說，我們是韓國的2倍、日本的3倍、英國的4倍，如果韓國做得到，我們疫情控制得比他們要好，「為什麼我們做不到？」

林強調，交通安全教育不可省，但看來我們的課綱內都沒提到，教育部可能會說：「有啊，安全教育」，但在19項議題其中一項的安全教育，卻完全沒有「交通」2個字，若在兒童時期就沒做好，國高中後的傷亡將會持續發生；另一亟待解決的，則是接送車輛的安全問題。不論你支持藍或綠，沒有小孩就沒有國家。

陳建銘說，政府在兒童節前夕宣布花130億元蓋兒童館，「這是我們要的？」這些蚊子館在台灣多達700間，不應縱容政治人物用公帑騙選票，北市在兒童道安事故統計雖是六都之末，但數字卻令人怵目驚心，中央也默然以對，應確實做好道安教育、道安環境，保護孩子安全學習、快樂成長，否則學再多才藝也是枉然。

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