為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    逆子打死母親焚屍又遭毆死 共犯男子判8年6月定讞

    郭男（中）先將母親打死，後來又被陳勝宏（右）兄弟圍毆致死。（資料照）

    郭男（中）先將母親打死，後來又被陳勝宏（右）兄弟圍毆致死。（資料照）

    2021/04/01 11:24

    〔記者溫于德／台北報導〕郭女一家人與開設神壇的陳勝宏同住，未料，郭女胞弟因宗教問題，將張姓母親活活打死，目睹郭女未將母親送醫，陳勝宏、陳伯安兄弟還與郭女胞弟將遺體棄置堤防，並潑灑汽油毀損，再由郭女謊報母親失蹤，陳氏兄弟後來又將郭女胞弟圍毆致死。郭女胞弟因死亡獲不起訴；而郭女、陳氏兄弟均被判刑，但只有陳勝宏上訴，最高法院今駁回陳的上訴，依傷害致人於死、遺棄屍體等2罪，判刑8年6月定讞。

    全案源於雲林虎尾警分局前年6月28日獲報，虎尾鎮與二崙鄉交界深坑橋下南側堤防發現一具白骨，檢警經衣物及DNA比對，確認是通報失蹤的的60歲張婦，由於張婦女兒郭女在檢警相驗時，對母親遭殺慘死沒有明顯悲傷情緒，承辦檢察官深覺可疑，鎖定郭女深入調查。

    檢方指出，郭女因感情、生活不順，前往37歲陳勝宏的神壇問事，在陳的鼓吹下，與母親、24歲胞弟及郭女的3名子女搬到陳的住處共同生活，但郭女與陳因金錢、信仰、情感等問題，經常爭吵。

    前年6月18日上午，郭女胞弟疑因宗教信仰問題，出手毆母，造成她顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，在旁目睹郭女卻未將母親送醫，造成張婦因嚴重的肋骨骨折（連枷胸），導致窒息最後死亡。

    鬧出人命後，陳氏兄弟與郭女胞弟，聯手將遺體棄置深坑橋下，並潑灑汽油毀損，意圖毀屍滅跡。郭女隔天向虎尾警分局報案，謊稱母親失蹤。

    另陳氏兄弟前年5、6月間，也常對郭女的弟弟毆打，同年7月28日晚間，2人又徒手或持鐵管揮打郭弟，造成他全身多處嚴重鈍挫傷，進而昏迷，當晚陳勝宏雖將郭弟送醫，仍因傷重不治。

    一審雲林地院考量，陳氏兄弟與郭女在檢警偵訊時雖否認犯行，但經曉諭終能承認犯行。去年4月8日依傷害致人於死、遺棄屍體等2罪，各判陳氏兄弟8年6月徒刑；郭女則被依遺棄直系血親尊親屬致死罪，判刑7年4月，偽證罪4月。

    全案只有陳勝宏上訴，陳的律師主張，前年12月4日偵查中，陳想要交保才承認犯罪，依陳的說法，檢察官有講若陳承認犯罪，會考慮給予交保，陳才認罪，因此，陳是陷於錯誤才會寫自白書，並非出於真意。

    二審台南高分院指出，陳勝宏於偵查中並未經交保，且起訴移審後至雲林地院審理終結前，均為認罪態度，顯見陳縱使在偵查中未獲交保，仍在審理期間為認罪態度，故偵查中自白與是否交保並無任何絕對關聯性，駁回陳的上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚇壞！戲水驚見潭底有半身白骨 南投檢警將相驗調查
    2021/03/30 12:56

    嚇壞！戲水驚見潭底有半身白骨 南投檢警將相驗調查
    驚悚連環命案／打斷老母肋骨焚屍 逆子再遭共犯打死
    2020/02/08 05:30

    驚悚連環命案／打斷老母肋骨焚屍 逆子再遭共犯打死

    「錢」進美國科技股
    為信仰3家10人同住 吵錢吵惡靈紛爭不斷
    2020/02/08 05:30

    為信仰3家10人同住 吵錢吵惡靈紛爭不斷
    與母親失聯一年 兒子報案破門驚見腐爛白骨
    2018/10/31 21:05

    與母親失聯一年 兒子報案破門驚見腐爛白骨

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    臺北市今日熱門
    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密
    2021/03/25 17:00

    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密 影片

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量
    2021/03/25 13:45

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量

    投資開發「旋風噴射金爐」未載於預決算書 中科院允公開
    2021/03/25 11:55

    投資開發「旋風噴射金爐」未載於預決算書 中科院允公開

    被問鄭文燦只有79.8公斤？ 柯文哲皺眉
    2021/03/25 12:06

    被問鄭文燦只有79.8公斤？ 柯文哲皺眉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播