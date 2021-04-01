逆子打死母親焚屍又遭毆死 共犯男子判8年6月定讞

郭男（中）先將母親打死，後來又被陳勝宏（右）兄弟圍毆致死。（資料照）

2021/04/01 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕郭女一家人與開設神壇的陳勝宏同住，未料，郭女胞弟因宗教問題，將張姓母親活活打死，目睹郭女未將母親送醫，陳勝宏、陳伯安兄弟還與郭女胞弟將遺體棄置堤防，並潑灑汽油毀損，再由郭女謊報母親失蹤，陳氏兄弟後來又將郭女胞弟圍毆致死。郭女胞弟因死亡獲不起訴；而郭女、陳氏兄弟均被判刑，但只有陳勝宏上訴，最高法院今駁回陳的上訴，依傷害致人於死、遺棄屍體等2罪，判刑8年6月定讞。

全案源於雲林虎尾警分局前年6月28日獲報，虎尾鎮與二崙鄉交界深坑橋下南側堤防發現一具白骨，檢警經衣物及DNA比對，確認是通報失蹤的的60歲張婦，由於張婦女兒郭女在檢警相驗時，對母親遭殺慘死沒有明顯悲傷情緒，承辦檢察官深覺可疑，鎖定郭女深入調查。

檢方指出，郭女因感情、生活不順，前往37歲陳勝宏的神壇問事，在陳的鼓吹下，與母親、24歲胞弟及郭女的3名子女搬到陳的住處共同生活，但郭女與陳因金錢、信仰、情感等問題，經常爭吵。

前年6月18日上午，郭女胞弟疑因宗教信仰問題，出手毆母，造成她顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，在旁目睹郭女卻未將母親送醫，造成張婦因嚴重的肋骨骨折（連枷胸），導致窒息最後死亡。

鬧出人命後，陳氏兄弟與郭女胞弟，聯手將遺體棄置深坑橋下，並潑灑汽油毀損，意圖毀屍滅跡。郭女隔天向虎尾警分局報案，謊稱母親失蹤。

另陳氏兄弟前年5、6月間，也常對郭女的弟弟毆打，同年7月28日晚間，2人又徒手或持鐵管揮打郭弟，造成他全身多處嚴重鈍挫傷，進而昏迷，當晚陳勝宏雖將郭弟送醫，仍因傷重不治。

一審雲林地院考量，陳氏兄弟與郭女在檢警偵訊時雖否認犯行，但經曉諭終能承認犯行。去年4月8日依傷害致人於死、遺棄屍體等2罪，各判陳氏兄弟8年6月徒刑；郭女則被依遺棄直系血親尊親屬致死罪，判刑7年4月，偽證罪4月。

全案只有陳勝宏上訴，陳的律師主張，前年12月4日偵查中，陳想要交保才承認犯罪，依陳的說法，檢察官有講若陳承認犯罪，會考慮給予交保，陳才認罪，因此，陳是陷於錯誤才會寫自白書，並非出於真意。

二審台南高分院指出，陳勝宏於偵查中並未經交保，且起訴移審後至雲林地院審理終結前，均為認罪態度，顯見陳縱使在偵查中未獲交保，仍在審理期間為認罪態度，故偵查中自白與是否交保並無任何絕對關聯性，駁回陳的上訴。

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