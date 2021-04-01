杜汶澤擬在台灣建立「台港文化飲食園區」 文資團體有意見

杜汶澤3月31日到北投製片廠參觀。（翻攝杜汶澤臉書）

2021/04/01 11:04

〔記者楊心慧／台北報導〕港星杜汶澤去年12月來台籌備節目，至今仍留在台灣，他31日在臉書上分享未來將建立「台港文化飲食園區」，又PO出在「北投製片廠」參觀，引起文資團體關注，也被解讀為有意在北投製片廠打造台港文化飲食園區，但文資團體認為北投製片廠不適合做為台港文化飲食園區，應要仍要回歸到表演藝術本身，較適合做台港文化飲食園區的地點，建議可考慮台灣大學內的鹿鳴堂（前名僑光堂）。

台北市政府在2014年斥資16億購買北投製片廠，規畫發展「影視音產業園區」，但計畫推動近7年無進展，主要是無廠商投標意願，招標多次皆流標。

僑光堂記憶行動小組成員郁良溎表示，杜汶澤若想建立台港文化飲食園區，可考慮在鹿鳴堂設置，如今台大對鹿鳴堂仍是擺爛不修，過去鹿鳴堂作為推動僑務、僑教的重要場域，也是重要文化、政治活動的集會場所，且過去鹿鳴堂一樓也是餐廳，或許是台港文化飲食園區較適合的場所。

郁良溎建議，台北市文化局能以老房子文化運動媒合，或是中央政府可和台大協商，由中央出錢代為修復鹿鳴堂，讓杜汶澤這類的有理想的人，延續海外華人文化的功能，既可解決台大擺爛不修復的問題，也能讓鹿鳴堂未來的修復再利用更具意義。

搶救台大鹿鳴堂發起人林怡君表示，過去僑光堂曾開設過餐廳，若只是開一間餐廳，可設在一樓，但想發展成飲食園區不適合，且僑光堂的名稱應保存，文化資產的修復再利用必須彰顯文資價值，應保留原先作為集會空間的歷史意義。

台北商業大學兼任助理教授蕭文杰則對台北市長柯文哲及文化局提出譴責，他表示北投製片廠不但是歷史建築，場所精神是表演藝術及片場，不適合作為台港文化飲食園區，文化局應要建議再利用更符合場所精神的標的，鹿鳴堂都比北投製片廠適合。

蕭文杰批評，過去他和導演洪維健、劇場導演謝東寧希望完整保留北投製片廠，於是一起提報為文資，但柯市府的文資審議，竟判定廠內號稱亞洲最大的攝影棚沒有文資價值，最後面臨拆除的命運，而拆除後亞洲最大的攝影棚都沒成功，至今仍找不到廠商，有些想進駐者私下表示，因為被拆到剩下2棟，做劇場太小很難用。

文化局主秘劉得堅表示，鹿鳴堂的部分仍希望台大做好管理維護，至於修復再利用計畫則請臺大依文資委員意見修正，並擴大辦理說明會，於尊重各界意見基礎上提出保存方案後，再送本局辦理複審。

台大鹿鳴堂外觀。（記者楊心慧攝）

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