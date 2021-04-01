為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國民黨：蔡英文沒有作為 台灣面臨少子化危機

    文傳會主委王育敏質疑，過去衛福部長林奏延任內曾經設立少子化辦公室，但到了現任部長陳時中上任後，卻停擺至今，雖然改以行政院溝通平台取代，卻沒有發揮任何功能，才會造成台灣今日危機。（資料照）

    文傳會主委王育敏質疑，過去衛福部長林奏延任內曾經設立少子化辦公室，但到了現任部長陳時中上任後，卻停擺至今，雖然改以行政院溝通平台取代，卻沒有發揮任何功能，才會造成台灣今日危機。（資料照）

    2021/04/01 10:42

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「生不如死！台灣新生兒人數創史上最低，僅16.52萬」記者會，質疑蔡英文擔任總統後，台灣新生兒出生數逐年下降，但蔡英文對於少子化危機卻沒有作為，該黨文傳會主委王育敏並質疑，過去衛福部長林奏延任內曾經設立少子化辦公室，但到了現任部長陳時中上任後，卻停擺至今，雖然改以行政院溝通平台取代，卻沒有發揮任何功能，才會造成台灣今日危機。

    台大社會系教授薛承泰預測，台灣今年的新生兒人口數可能會跌破15萬人，少子化危機已經呈現，若照此趨勢下去，2000年台灣老年人口僅佔8.6%，目前佔16%，估計到了2040年老年人佔比恐將超過30%。

    王育敏指出，去年台灣新生兒人數來到史上新低，原因與總統的態度有很大的關係，過去馬政府時期新生人口數也曾經跌到16.6萬的低點，被當時的總統馬英九視為國安危機，並推出許多政策拉抬，數目才又逆轉回升到23萬，反觀蔡英文總統就任後卻是逐年下降，而且沒有作為。

    王育敏質疑，很少看到蔡英文提醒大家少子化危機問題，或提出鼓勵生育政策，而且蔡英文的政見也跳票，2020選舉時蔡英文提出要發放5000元津貼，沒想到卻是分期付款方式，今年8月才要調升到3500元，明年8月才會調到5000元，難道這是選舉考量，做為2022年選舉利多？

    台大社工系教授馮燕指出，根據台大兒家中心「兒少家庭社會經驗追蹤研究」顯示，6000多名受訪小學四年級學童中，70.9%表示曾遭受霸凌，同一群孩子，4年後升上國中二年級時，受肢體霸凌的有50.9%，曾受網路霸凌與曾網路霸凌他人的人，更分別高達89.4%與89.2%。

    馮燕表示，依據兒童福利聯盟基金會「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，2016年涉入網路霸凌事件兒少佔22.2%，到了2020年驟升至47.0%，因為受網路霸凌的身心影響而感到沮喪的比例有31.2%，對人際社交互動感到憂慮與緊張的佔23.6%，出現自殺或自傷念頭者10.7%，出現自傷行為有7.9%。她質疑，政府處理網路霸凌問題的專責單位在哪？三級預防的保護網在哪？

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少子化衝擊 私立高中職 平均每校學生數腰斬
    2021/03/14 05:30

    少子化衝擊 私立高中職 平均每校學生數腰斬
    高齡少子化 扶養負擔加重 100個工作人口得養40老幼
    2021/03/10 05:30

    高齡少子化 扶養負擔加重 100個工作人口得養40老幼

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    蔣萬安憂「生不如死」 蘇揆：有心解決「少子化」但未立竿見影
    2021/03/09 19:18

    蔣萬安憂「生不如死」 蘇揆：有心解決「少子化」但未立竿見影
    網路安全亮紅燈！ 兒少遭性虐待、性剝削占比近1成5
    2021/02/25 16:40

    網路安全亮紅燈！ 兒少遭性虐待、性剝削占比近1成5

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    臺北市今日熱門
    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密
    2021/03/25 17:00

    新聞360》追討不當黨產+1 「救總」近9億資產解密 影片

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量
    2021/03/25 13:45

    GG車牌敢領嗎？ 公總辦民調決定製作數量

    投資開發「旋風噴射金爐」未載於預決算書 中科院允公開
    2021/03/25 11:55

    投資開發「旋風噴射金爐」未載於預決算書 中科院允公開

    被問鄭文燦只有79.8公斤？ 柯文哲皺眉
    2021/03/25 12:06

    被問鄭文燦只有79.8公斤？ 柯文哲皺眉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播