國民黨：蔡英文沒有作為 台灣面臨少子化危機

文傳會主委王育敏質疑，過去衛福部長林奏延任內曾經設立少子化辦公室，但到了現任部長陳時中上任後，卻停擺至今，雖然改以行政院溝通平台取代，卻沒有發揮任何功能，才會造成台灣今日危機。（資料照）

2021/04/01 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「生不如死！台灣新生兒人數創史上最低，僅16.52萬」記者會，質疑蔡英文擔任總統後，台灣新生兒出生數逐年下降，但蔡英文對於少子化危機卻沒有作為，該黨文傳會主委王育敏並質疑，過去衛福部長林奏延任內曾經設立少子化辦公室，但到了現任部長陳時中上任後，卻停擺至今，雖然改以行政院溝通平台取代，卻沒有發揮任何功能，才會造成台灣今日危機。

台大社會系教授薛承泰預測，台灣今年的新生兒人口數可能會跌破15萬人，少子化危機已經呈現，若照此趨勢下去，2000年台灣老年人口僅佔8.6%，目前佔16%，估計到了2040年老年人佔比恐將超過30%。

王育敏指出，去年台灣新生兒人數來到史上新低，原因與總統的態度有很大的關係，過去馬政府時期新生人口數也曾經跌到16.6萬的低點，被當時的總統馬英九視為國安危機，並推出許多政策拉抬，數目才又逆轉回升到23萬，反觀蔡英文總統就任後卻是逐年下降，而且沒有作為。

王育敏質疑，很少看到蔡英文提醒大家少子化危機問題，或提出鼓勵生育政策，而且蔡英文的政見也跳票，2020選舉時蔡英文提出要發放5000元津貼，沒想到卻是分期付款方式，今年8月才要調升到3500元，明年8月才會調到5000元，難道這是選舉考量，做為2022年選舉利多？

台大社工系教授馮燕指出，根據台大兒家中心「兒少家庭社會經驗追蹤研究」顯示，6000多名受訪小學四年級學童中，70.9%表示曾遭受霸凌，同一群孩子，4年後升上國中二年級時，受肢體霸凌的有50.9%，曾受網路霸凌與曾網路霸凌他人的人，更分別高達89.4%與89.2%。

馮燕表示，依據兒童福利聯盟基金會「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，2016年涉入網路霸凌事件兒少佔22.2%，到了2020年驟升至47.0%，因為受網路霸凌的身心影響而感到沮喪的比例有31.2%，對人際社交互動感到憂慮與緊張的佔23.6%，出現自殺或自傷念頭者10.7%，出現自傷行為有7.9%。她質疑，政府處理網路霸凌問題的專責單位在哪？三級預防的保護網在哪？

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