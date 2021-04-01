台海軍情》愛三飛彈數量軍方意外曝光！另增購MSE飛彈約300枚

國防部首度自曝現役愛國者三型飛彈數量，為了維持性能穩定，將分8批次進行飛彈重鑑測。圖為總統蔡英文與空軍防空飛彈部隊官兵代表，在愛國者三型飛彈前合影。（圖：軍聞社提供）

2021/04/01 10:29

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購愛國者三型飛彈計畫已在2017年全數交運完成，並由美方協助將愛二飛彈提升為愛三等級，軍方過去對於愛三飛彈有多少數量，一直是諱莫如深，但是為了要進行「愛國者三型飛彈重鑑測案」，軍方首次自曝愛三飛彈數量為384枚，並非過去外傳的440枚。

此外，國防部在送交立法院的預算解凍報告中證實，台美已完成增購飛彈計畫方案，確定會增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業。至於愛國者三型增程型MSE飛彈採購數量，傳出採購數量將達到約300枚，未來可與現役愛三飛彈混合搭配部署，強化台灣空防戰力。

軍方為維持「愛國者三型飛彈」效能，定期需循軍購方式請美方更新重要組件，並執行重鑑，所需費用屬作業維持類，但監委調查發現，空軍在辦理「愛國者三型飛彈重鑑測案」時，未經國防部長核准，就逕自函請駐美軍事代表團洽美方申請發價書（LOA），以致立法院在美方公布知會國會審查後，才知道有這項軍購案。監察院昨天通過二位委員所提調查報告，並糾正國防部。

國防部則在最新送交立法院的預算解凍報告中指出，「愛國者三型飛彈重鑑測案」，依美方發價書期程為2021年至2031年，總經費為164億元台幣（美金5億4645萬餘元），2021年至2022年為合約商料件籌補，預劃在2023年至2030年，分8批執行現有384枚飛彈重鑑測，這也是軍方首度以「官洩」方式自曝愛國者三型飛彈的數量。

國防部說，384枚飛彈將以8批次來執行重鑑測，每批48枚，每批重鑑測的期程約7至8個月。

愛三飛彈以4枚飛彈為一組，一輛飛彈發射車最多可搭載4組發射箱，合計16枚的運載量。圖為愛國者三型飛彈進行戰備演練。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法