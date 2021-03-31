北市4000多支車阻間距窄 身障者痛批「人行道怪物」

台北市設有4000多支人行道車阻，但身障團體反映，許多車阻因間距不符合無障礙規定，甚至矗立在殘障坡道上，導致身障者通行多有不便，更恐發生危險，猶如「人行道怪物」。（記者鄭名翔攝）

2021/03/31 21:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕為保護行人、阻擋車輛擅闖，台北市設有4000多支人行道車阻，但身障團體反映，許多車阻間距不符合無障礙規定、或無設置必要，導致身障者通行不便，更恐發生危險，形同「人行道怪物」，多次向台北市政府反映拆除但進度牛步，北市議員李明賢要求，市府應盡速全面清查車阻，擬定拆除計畫及時程表。

北市府新工處共管科洪維聰表示，因車輛轉彎內輪差易發生事故，故多數車阻設於路口轉角處用以保障行人；現將於1個月內全數清查北市所有車阻，並與交工處重新檢討，清除非必要性車阻，並確保間距須不得小於150公分的無障礙規定，盼平衡行人安全和身障者權益。

台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恆指出，依身心障礙者權益保障法規定，道路、人行道都要符合無障礙相關法規，明訂車阻間距不得小於150公分，但北市現存4000多支車阻許多仍不符規定，甚至還存在間距在90公分以下車阻。

身障代表批評，車阻猶如「人行道怪物」，騎乘輔助車、坐輪椅等行動不便的身障者通行過程困難重重，稍有不慎就可能發生意外，不僅無法阻擋機車進入，更成為公共路霸；李明賢則將於議會提案連署，要求市府全面清查車阻，並擬定拆除計畫。

為保護行人、阻擋車輛擅闖，台北市設有4000多支人行道車阻，但身障團體反映，許多車阻間距不符合無障礙規定、或無設置必要，導致身障者通行不便，更恐發生危險。（記者鄭名翔攝）

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