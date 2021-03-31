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    華視進駐52頻道引發台視反彈 政院：尊重NCC審查

    華視確定進駐52頻道，引發台視反彈，行政院發言人羅秉成表示，尊重NCC的審查。（資料照，記者胡舜翔攝）

    華視確定進駐52頻道，引發台視反彈，行政院發言人羅秉成表示，尊重NCC的審查。（資料照，記者胡舜翔攝）

    2021/03/31 18:06

    〔記者李欣芳／台北報導〕國家通訊委員會（NCC）今天決議，52台頻道將要由華視這駐，全台約124.5萬觀眾將可在52台收看華視新聞資訊台，但隨即引發同樣爭取的台視不滿，發表聲明要求儘速秉公處理台視新聞台移頻52頻道申請案，對此，行政院發言人羅秉成今天傍晚表示，NCC是獨立行使職權，政院尊重NCC，相關事宜由NCC對外說明。

    行政院長蘇貞昌今天下午在台南市出席一項活動受訪時也表示，NCC是一個獨立的單位，它的委員都是經由立法院審查同意通過的學者、專家，NCC的獨立作業，我們都尊重。

    台視今天發表聲明表示，北都、全國等9家有線電視系統2月22日起申請將台視新聞台移頻至52台，迄今已近1個半月之久，地方政府的意見也均已回覆NCC，惟卻仍未見台視新聞台移頻申請案排入委員會進行審核。

    聲明指出，台固系統也於3月19日向NCC提出申請，迄今也已近兩週。是否有差別待遇，我們不做揣測，惟台視再次鄭重呼籲NCC應尊重系統商與頻道業者間的商業談判結果及系統業者的排頻權，並請NCC在一致性、公平性的原則下，儘速秉公處理台視新聞台移頻52頻道申請案，為頻道業者公平競爭替補52頻位，樹立NCC作為獨立機關應有之典範。

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