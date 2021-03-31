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    林益世財產申報不實挨罰400萬 抗罰再吞敗

    行政院前秘書長林益世因申報不實挨罰400萬元，雖興訟抗罰，台北高等行政法院更一審今天仍判他敗訴。（資料照）

    行政院前秘書長林益世因申報不實挨罰400萬元，雖興訟抗罰，台北高等行政法院更一審今天仍判他敗訴。（資料照）

    2021/03/31 18:11

    〔記者溫于德／台北報導〕行政院前秘書長林益世在擔任第7屆立委期間，漏報爐渣業者地勇公司陳啟祥給的6千萬元等多筆款項，後經陳向特偵組（現已廢除）自首，林遭監察院開罰400萬元，但林不服，打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院更一審今宣判，判林益世敗訴；可上訴。

    判決指出，財產申報法所保護的法益，不僅在於維持「公務廉潔」，更在於「主動公開政府資訊」，以實現人民知的權利。而具一定公務層級及任務公職人員的個人財務狀況，相當程度地展現國家施政實際狀況，屬於政府資訊，有必要透明公開，人民得藉此觀察其財產有無不正常變化，監督政府並提醒公職人員自重，與利益團體保持適當分際，是人民「知的權利」中重要的一環。

    合議庭認為，公職人員就其名下、配偶、未成年子女的財產，若未主動揭示，便構成財產申報法中「無正當理由未依規定期限申報或故意申報不實」，即應處罰；若借他人名義隱匿自己所控制的財務內容，或藉其他手法增加財務資訊解讀的困難度，則屬同法條中「故意隱匿財產為不實之申報」。

    合議庭指出，原處分認定林益世未據實申報6000萬元，也未據實申報配偶彭愛佳所持現金共約2415萬餘元，經法院審理，確認林母沈若蘭繳回特偵組及燒毀的現金，是林指示保管；而彭未依社會常態將現金存放銀行孳息，反而租用保管箱存放，顯然意在提高財產資訊的不透明度，同樣是由林所授意，不論這些錢是否由爐渣業者陳啟祥所交付，林均有誠實申報，供人民檢驗的義務。

    然而，林益世不僅未申報，甚至透過交付他人報管，或藉提高資訊不透明度的手法，妨礙人民知的權利，因此，監察院認林故意隱匿而未為申報的財產額度至鉅，依財產申報法開罰400萬元，並無不法，判林敗訴。

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