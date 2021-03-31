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    清明連假先晴後雨 北台灣低溫將跌破20度

    本週五起一連4天是清明連續假期，中央氣象局表示，連假前兩天各地都是晴到多雲的好天氣，西半部高溫普遍達30度以上。（記者蕭玗欣翻攝）

    本週五起一連4天是清明連續假期，中央氣象局表示，連假前兩天各地都是晴到多雲的好天氣，西半部高溫普遍達30度以上。（記者蕭玗欣翻攝）

    2021/03/31 17:51

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕本週五起一連4天是清明連續假期，中央氣象局表示，連假前兩天各地都是晴到多雲的好天氣，西半部高溫普遍達30度以上，下週日、下週一也就是連假第3、4天，將有冷空氣報到，屆時北部及東北部將轉為濕涼，低溫將一路跌破20度。

    氣象局預報林定宜表示，今晚受華受南水氣影響，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨機率，隨著週四轉為西南風偏南風，各地天氣將逐漸回穩，各地會以晴到多雲的天氣為主，僅東半部地區會有局部短暫陣雨，西半部山區午後也會有零星對流雨勢。

    氣溫方面，氣象局表示，週四至週六各地天氣溫暖微熱，北部、東半部高溫可達27至29度，中南部更上看32度，南部近山區河谷可能會更高。氣象局也提醒，週六以前早晚較涼，中南部日夜溫差可達10度左右，民眾早出晚歸記得多添加衣物。

    預報員林定宜表示，今晚起到週六，基隆、北海岸、西半部及金馬地區容易有局部霧或低雲，主要是溫暖的南風、西南風吹過海面容易產生平流霧，氣象局也發布濃霧特報提醒上述地區留意。

    下週日東北風增強，北台灣高溫降為24度，較前一天下滑5到6度，下週一迎風面的北部、東半部地須容易有局部短暫雨發生，北部、東北部整天感受較涼，低溫跌破20度，高溫約22度，其他地區則影響不大。

    下週二、週三冷空氣減弱，各地氣溫回升，氣象局預估，下週四到下週六又會有另一波東北季風報到，屆時北部和東部又會轉為濕涼。

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