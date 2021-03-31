為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    Uber Eats也要！外送自治條例擬擴大 送餐到天龍國都受保障

    陳信瑜（左二）指出，不少外送員會在雙北送餐，外送員不易用行政區來分，雙北市共4萬名的外送員都應該獲保障。（記者蔡思培攝）

    陳信瑜（左二）指出，不少外送員會在雙北送餐，外送員不易用行政區來分，雙北市共4萬名的外送員都應該獲保障。（記者蔡思培攝）

    2021/03/31 17:52

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市外送平台業者管理自治條例去年3月27日公布實施，至今已滿1週年。台北市勞動局長陳信瑜表示，未來將希望修法讓曾發生事故外送員定期回訓，並擴大適用對象，只要是送餐到台北市的外送員都受自治條例保障。

    台北市外送平台業者管理自治條例要求台北市外送平台業者外送員投保傷害保險，外送員若意外傷害致失能或死亡，最低保險金額是200萬元。自治條例也要求外送平台業者，對於新加入的外送員提供至少3小時的職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練課程。

    勞動局發現，台北市外送員當中有高達58%屬兼職，許多人為了賺外快才跑外送，外送員若因拚接單超過自身負荷、精神不濟，可能衍生各種事故傷害。統計也發現，外送員前三大車禍原因分別是趕時間、想多接單、不遵守交通規則。

    勞動局表示，未來除可能修法限制外送員每天的工作時間上限，也可能會要求到職滿一定年限或曾經發生事故的外送員要參加回訓。

    然而，目前自治條例只能管理設籍台北市的外送平台，Foodpanda公司登記於台北市，Uber Eats則登記於新北市。陳信瑜指出，不少外送員會在雙北送餐，外送員不易用行政區來分，雙北市共4萬名外送員都應該獲保障。

    陳強調，未來會將台北市外送平台業者管理自治條例送議會修正，讓從外縣市送餐到台北市的外送員也獲保障。

    陳信瑜也說，目前自治條例要求業者為外送員投保的是「全時型保單」，就算外送員並沒有在進行外送業務，倘若發生事故保險一樣也要理賠。雖然有業者希望將投保改為只有外送期間納保的「碎片型保單」，但勞動局並無修法打算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    畢業前就有第一桶金！勤跑外送21月賺84萬 大學生曬薪轉紀錄
    2021/03/29 20:16

    畢業前就有第一桶金！勤跑外送21月賺84萬 大學生曬薪轉紀錄
    驚！ 美華府外送員遭劫車致死 竟是13歲、15歲少女犯案
    2021/03/28 14:18

    驚！ 美華府外送員遭劫車致死 竟是13歲、15歲少女犯案

    「錢」進美國科技股
    「我騎腳踏車，你玩我嗎？」 叫外送竟被嗆：沒事不要叫這麼遠
    2021/03/27 00:23

    「我騎腳踏車，你玩我嗎？」 叫外送竟被嗆：沒事不要叫這麼遠
    機車外送員頻撞車 強制險還是有理賠啦！
    2019/10/16 18:05

    機車外送員頻撞車 強制險還是有理賠啦！

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    臺北市今日熱門
    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談
    2021/03/24 21:38

    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談

    新聞360》疫苗採購恐遭洩密？調閱小組成立攻防內幕
    2021/03/24 21:00

    新聞360》疫苗採購恐遭洩密？調閱小組成立攻防內幕 影片

    D.Lab明倫設計新創基地啟用 SNOOPY 聯名設計4/12登場
    2021/03/24 20:50

    D.Lab明倫設計新創基地啟用 SNOOPY 聯名設計4/12登場

    北市府場地業者賣盜版玩偶 王鴻薇怒批「丟臉丟到國外」
    2021/03/24 19:50

    北市府場地業者賣盜版玩偶 王鴻薇怒批「丟臉丟到國外」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播