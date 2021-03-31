Uber Eats也要！外送自治條例擬擴大 送餐到天龍國都受保障

陳信瑜（左二）指出，不少外送員會在雙北送餐，外送員不易用行政區來分，雙北市共4萬名的外送員都應該獲保障。（記者蔡思培攝）

2021/03/31 17:52

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市外送平台業者管理自治條例去年3月27日公布實施，至今已滿1週年。台北市勞動局長陳信瑜表示，未來將希望修法讓曾發生事故外送員定期回訓，並擴大適用對象，只要是送餐到台北市的外送員都受自治條例保障。

台北市外送平台業者管理自治條例要求台北市外送平台業者外送員投保傷害保險，外送員若意外傷害致失能或死亡，最低保險金額是200萬元。自治條例也要求外送平台業者，對於新加入的外送員提供至少3小時的職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練課程。

勞動局發現，台北市外送員當中有高達58%屬兼職，許多人為了賺外快才跑外送，外送員若因拚接單超過自身負荷、精神不濟，可能衍生各種事故傷害。統計也發現，外送員前三大車禍原因分別是趕時間、想多接單、不遵守交通規則。

勞動局表示，未來除可能修法限制外送員每天的工作時間上限，也可能會要求到職滿一定年限或曾經發生事故的外送員要參加回訓。

然而，目前自治條例只能管理設籍台北市的外送平台，Foodpanda公司登記於台北市，Uber Eats則登記於新北市。陳信瑜指出，不少外送員會在雙北送餐，外送員不易用行政區來分，雙北市共4萬名外送員都應該獲保障。

陳強調，未來會將台北市外送平台業者管理自治條例送議會修正，讓從外縣市送餐到台北市的外送員也獲保障。

陳信瑜也說，目前自治條例要求業者為外送員投保的是「全時型保單」，就算外送員並沒有在進行外送業務，倘若發生事故保險一樣也要理賠。雖然有業者希望將投保改為只有外送期間納保的「碎片型保單」，但勞動局並無修法打算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法