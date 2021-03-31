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    首頁　>　臺北市

    清明連假祭祖出遊 指揮中心：維持人潮管制措施

    陳宗彥表示，已請各地政府針對祭拜人潮要做管制，而國家風景區、國家公園與遊樂場所等地，都是維持總量管制，也請民眾要配合相關防疫措施。（指揮中心提供）

    陳宗彥表示，已請各地政府針對祭拜人潮要做管制，而國家風景區、國家公園與遊樂場所等地，都是維持總量管制，也請民眾要配合相關防疫措施。（指揮中心提供）

    2021/03/31 17:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕清明連假即將來臨，民眾掃墓、出遊可能增加，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已請各地政府針對祭拜人潮要做管制，而國家風景區、國家公園與遊樂場所等地，都是維持總量管制，也請民眾要配合相關防疫措施，以降低疫情發生的風險。

    指揮中心再次提醒，民眾於連假期間出入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）等八大類場所，應配戴口罩；若有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

    萬一未依規定戴口罩，且經勸導不聽者，可依違反「傳染病防治法」第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

    戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等戶外場所，或遊行、遶境等戶外公眾集會活動，業者或場所管理單位採「人數總量管制」方式管控，確保民眾在場所或活動中持續有效地保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適時，避免前往上述場所，並在無法保持社交距離時戴上口罩。

    指揮中心也提醒，公眾集會活動主辦單位應參考「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」，妥為評估舉辦活動的必要性及風險，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行風險評估及規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

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