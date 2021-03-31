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    准許華視先上52頻道遭質疑 NCC：財務、人員等承諾須落實

    15家有線電視系統業者提案以華視新聞資訊台上架52頻道，今獲NCC審議通過。（資料照，華視提供）

    15家有線電視系統業者提案以華視新聞資訊台上架52頻道，今獲NCC審議通過。（資料照，華視提供）

    2021/03/31 16:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕空頻超過4個月的52頻道，華視新聞資訊台率先上架！15家系統業者日前陸續提出以華視新聞資訊台上架52頻道，今天獲國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過，而對於華視提出包括財務規劃、自律機制、人員配置、節目規畫等承諾，NCC表示將以行政指導要求落實在營運計畫。

    去年12月底中天新聞台換照遭否決，丟失黃金52頻道，後續誰來遞補一直受外界關注，中間部分系統業者曾申請以寰宇新聞、FRANCE 24、CNN等遞補，但都無疾而終。後續則有包括中嘉系統12家業者、台北市2家獨立系統業者聯維及寶福、高雄市1家獨立系統業者南國提出以華視新聞資訊台上架，部分業者另申請以台視上架。

    華視上架申請歷經近2個月審查，今天獲NCC審議通過，對於審議過程，NCC表示，本月10日第954次委員會時，邀請系統業者、利害關係人中華電視股份有限公司及財團法人公共電視文化事業基金會到會陳述，最後綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等4個面向，並參酌地方政府意見後予以許可。

    NCC說明，華視提到，在財務規劃方面，會增加廣告收入、新媒體收入、爭取公部門奧援，並規劃於112年轉虧為盈；而在自律機制方面，會引近內部公評人制度、簽定新聞編輯室公約等；人員配置部分，現有160人，第一年多增加197人，未來3年共再增加到400人左右；節目製播上，華視新聞資訊台將由現有每日11小時即時新聞逐步擴大至16小時。

    NCC表示，針對利害關係人到會陳述的意見及承諾，將做成對華視的行政指導，要求儘速變更營運計畫，提送NCC審議，後續也必須落實在營運計畫，並且會在每3年評鑑、6年換照時，進行查核。

    對於外界質疑華視是被保送上壘，NCC認為本身角色僅是被動審議，當頻道業者跟系統業者達成上下架協議後，按照有廣法29條3項申請變更，NCC即依照4項原則審酌，並無特定立場，後續審查台視上架，也會是一致的標準。

    NCC說，待今天會議紀錄確認後，才會發出許可函，系統業者收到許可函，並以跑馬燈進行5天公告後，華視新聞資訊台就可以正式上架到15個系統，估計訂戶約124.5萬。至於其他系統業者提案進度，NCC說明，較早送件台視的系統業者，地方政府意見都已回覆，不過比較後面提案的台固，則還在補件程序中，總訂戶數約80.9萬。

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