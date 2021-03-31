70多歲公司高管從美返台確診 匡列接觸者53人

指揮中心發言人莊人祥表示，案1026是一個公司的高層主管，雖然年齡較大，但還是會去公司上班，主要是自己開車，從檢驗結果來看，可能在美國感染。（指揮中心提供）

2021/03/31 16:54

〔記者林惠琴／台北報導〕國內今日公布新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其中有1例從美國入境的高齡男性，入境2個多月後確診，中央流行疫情指揮中心表示，該名個案是公司高層，多是自己開車上班，參與公司會議不多，從檢驗結果來看，研判可能在美國感染，處於時陰時陽狀態。

指揮中心今日公布案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。

該名個案在台期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢後確診，檢驗Ct值31，次日再驗36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案主要是一個公司的高層主管，雖然年齡較大，但還是會去公司上班，主要是自己開車，參加內部會議不多。從檢驗結果來看，可能在美國感染，只是入境時沒有檢驗出來，直到最近要出國才又被發現，看起來處於時陰時陽的狀態。

莊人祥強調，會針對該名個案的接觸對象疫調與追蹤，現已掌握接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理，並已採檢48人，其中17人核酸檢測陰性，其餘核酸及血清抗體檢驗中。

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