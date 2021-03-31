大選後40歲以下民眾政黨支持度 民進黨民調︰綠提升藍墊底

針對總統大選後40歲以下民眾的政黨支持度變化，民進黨內分別於2020年1月及2021年3月進行調查，結果顯示，民進黨在40歲以下選民支持度提升，並在台灣主要政黨內居於首位。（資料照）

2021/03/31 17:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統大選後40歲以下民眾的政黨支持度變化，民進黨內分別於2020年1月及2021年3月進行調查，結果顯示，民進黨在40歲以下選民支持度提升，並在台灣主要政黨內居於首位，其中，20至29歲支持度自24.2%上升至28.3%、30至39歲自16.5%上升至29.1%，而無論在大選前後，國民黨在40歲以下支持度皆是敬陪末座。

民進黨針對40歲以下民眾在大選後政黨支持度變化，分別在2020年1月及2021年3月進行調查。

台灣主要政黨支持度比較，在2020年1月時，20-29歲支持度為民眾黨26%最高、接續為民進黨24.2%、時代力量22.2%、國民黨9.8%；30-39歲支持度則是民眾黨25.7%最高，接續為民進黨16.5%、時代力量16.5%、國民黨10.6%。

2021年3月則出現變化，20-29歲支持度為由民進黨28.3%居冠，接續為時代力量16.1%、民眾黨12.9%、國民黨9.2%；30-39歲支持度，為民進黨29.1%最高，接續為民眾黨14.9%、時代力量10.5%、國民黨9.4%。

個別政黨而言，2020年1月時，民進黨在20-29歲支持度為24.2%、30-39歲為16.5%；2021年3月時，20-29歲支持度上升至28.3%、30-39支持度上升至29.1%。

國民黨則是在主要政黨內敬陪末座。2020年1月時，國民黨在20-29歲支持度為9.8%、30-39歲為10.6%；2021年3月時，20-29歲支持度微幅上升至9.2%、30-39支持度為9.4%。

2020年大選首次取得國會席次台灣民眾黨，2020年1月時，0-29歲支持度26%、30-39歲為25.7%；2021年3月時，0-29歲為12.9%、30-39歲為14.4%。

時代力量方面，2020年1月時，0-29歲支持度22.2%、30-39歲為16.5%；2021年3月時，0-29歲為16.1%、30-39歲為10.5%。

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