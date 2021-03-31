武漢肺炎疫苗將失效？ 張上淳：改變抗原或打第3劑因應

我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，預計可能改變抗原蛋白合成方式或打第三劑疫苗提高中和抗體因應，目前國內疫苗研發廠商也都有相關準備。（指揮中心提供）

2021/03/31 17:01

〔記者林惠琴／台北報導〕最新一項調查指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗效期只剩下1年或更短的時間，對此，我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，預計可能改變抗原蛋白合成方式或打第三劑疫苗提高中和抗體因應，目前國內疫苗研發廠商也都有相關準備。

針對疫苗失效的觀點，張上淳指出，相關看法或建議一直都存在科學界中，從疫苗開始研發或施打，再到看到病毒變異，一直都是重要的議題，因此疫苗廠商均針對目前使用的疫苗在施打者身上產生免疫反應是否足以對抗變種病毒進行追蹤，結果大部分都可以，僅在面對南非變種病毒時，中和抗體效力確實有比較下降的狀況。

不過，張上淳也提到，各家疫苗廠商已均預想是不是後續會有厲害的變種病毒，因此有些開始準備在必要時改變裡面抗原蛋白合成方式因應，或是現在除了嬌生疫苗打一劑外，多是打兩劑，從完成接種第二劑疫苗可看到中和抗體大幅上升，若於適當時機再打三劑，力價可望上升， 還是有機會對抗變種病毒。

張上淳強調，不論是改變抗原蛋白合成方式或加碼接種第三劑疫苗，國產疫苗廠商也都有準備，相信國產疫苗有辦法應對變種病毒，而指揮中心也會爭取國外相關疫苗加以應對。

至於國產疫苗是否規劃針對變種病毒株進行測試？衛福部食藥署武漢肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文表示，就現在所知道，是有這樣的規劃。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法