為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    武漢肺炎疫苗將失效？ 張上淳：改變抗原或打第3劑因應

    我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，預計可能改變抗原蛋白合成方式或打第三劑疫苗提高中和抗體因應，目前國內疫苗研發廠商也都有相關準備。（指揮中心提供）

    我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，預計可能改變抗原蛋白合成方式或打第三劑疫苗提高中和抗體因應，目前國內疫苗研發廠商也都有相關準備。（指揮中心提供）

    2021/03/31 17:01

    〔記者林惠琴／台北報導〕最新一項調查指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗效期只剩下1年或更短的時間，對此，我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，預計可能改變抗原蛋白合成方式或打第三劑疫苗提高中和抗體因應，目前國內疫苗研發廠商也都有相關準備。

    針對疫苗失效的觀點，張上淳指出，相關看法或建議一直都存在科學界中，從疫苗開始研發或施打，再到看到病毒變異，一直都是重要的議題，因此疫苗廠商均針對目前使用的疫苗在施打者身上產生免疫反應是否足以對抗變種病毒進行追蹤，結果大部分都可以，僅在面對南非變種病毒時，中和抗體效力確實有比較下降的狀況。

    不過，張上淳也提到，各家疫苗廠商已均預想是不是後續會有厲害的變種病毒，因此有些開始準備在必要時改變裡面抗原蛋白合成方式因應，或是現在除了嬌生疫苗打一劑外，多是打兩劑，從完成接種第二劑疫苗可看到中和抗體大幅上升，若於適當時機再打三劑，力價可望上升， 還是有機會對抗變種病毒。

    張上淳強調，不論是改變抗原蛋白合成方式或加碼接種第三劑疫苗，國產疫苗廠商也都有準備，相信國產疫苗有辦法應對變種病毒，而指揮中心也會爭取國外相關疫苗加以應對。

    至於國產疫苗是否規劃針對變種病毒株進行測試？衛福部食藥署武漢肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文表示，就現在所知道，是有這樣的規劃。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》我醫護接種AZ疫苗 疼痛、疲倦最多
    2021/03/31 16:18

    武漢肺炎》我醫護接種AZ疫苗 疼痛、疲倦最多
    AZ疫苗接種牛步 陳時中：10天內決定是否開放第2順位
    2021/03/31 15:30

    AZ疫苗接種牛步 陳時中：10天內決定是否開放第2順位

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    AZ疫苗4/6起擴大施打 3大族群開放接種
    2021/03/31 14:24

    AZ疫苗4/6起擴大施打 3大族群開放接種
    打AZ疫苗有血栓風險？ 柯文哲：台灣人比白種人少很多
    2021/03/31 13:17

    打AZ疫苗有血栓風險？ 柯文哲：台灣人比白種人少很多

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    臺北市今日熱門
    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談
    2021/03/24 21:38

    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談

    漏網鏡頭》單手就能脫！柯文哲這動作超熟練 不拖泥帶水
    2021/03/24 17:57

    漏網鏡頭》單手就能脫！柯文哲這動作超熟練 不拖泥帶水

    北捷紀念口罩太搶手 加開兌換時段
    2021/03/24 18:32

    北捷紀念口罩太搶手 加開兌換時段

    偷娃娃機備品被監視器拍到 男竟誣賴鄰居行竊
    2021/03/24 19:26

    偷娃娃機備品被監視器拍到 男竟誣賴鄰居行竊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播